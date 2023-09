Ram ja Salisbury tegid USA lahtistel ajalugu

Kolmanda asetusega Ram ja Salisbury kohtusid paarismänguturniiri finaalis India tennisisti Rohan Bopanna ja austraallase Matthew Ebdeniga.

Avasetis kaotasid kahekordsed meistrid koheselt enda pallingugeimi ja jäid siis 0:2 kaotusseisu, millest neil enam välja kaevata ei suutnud. Bopanna ja Ebden lõpetasid tugevalt ning võtsid avasetist 6:2 võidu.

Tasavägiselt alanud teises setis murdsid Ram ja Salisbury 3:2 eduseisul vastaste pallingu ning vormistasid kolm geimi hiljem esimese setipalliga 6:3 võidu. Otsustav sett algas samuti tasavägiselt, kuid tiitlikaitsjad murdsid taas vastaste pallingu ning asusid 4:2 juhtima. Seejärel nad enam vastaseid viigiseisuni ei lubanud ja vormistasid esimese matšpalliga 6:4 võidu.

Ram ja Salisbury on esimene paar profitennise ajastul, kes on kolmel järjestikusel aastal USA lahtistel võidutsenud. Lisaks kahele tiitlile New Yorgis võidutsesid mehed ka 2020. aastal Austraalia lahtistel.