Liverpooli kapten peab kohtuniku solvamise eest veel ühe mängu vahele jätma

Van Dijk teenis augusti lõpus Newcastle'i vastu 28. minutil agressiivse vea järel punase kaardi ning pidi sellele järgnenud kohtumise Aston Villaga vahele jätma. Liverpool leidis kohtumise viimase 15 minutiga kaks väravat, et siiski võõrsil 2:1 võit teenida.

Reedel pikendati hollandlase mängukeeldu veel mängu võrra, sest ta solvas mängu teenindanud kohtunikke John Brookesi ja Craig Pawsoni. Ühtlasi peab van Dijk tasuma ka 100 000 naela suuruse rahatrahvi.

"Kaitsja tunnistas, et käitus sobimatult ja suunas kohtunikele ärasaatmise järel solvanguid. Karistuse kehtestas sõltumatu reguleeriv komisjon," kirjutas Inglismaa jalgpalliliit reedel.

Hollandi jalgpallikoondis peab EM-valiksarja mänge ning teenis neljapäeval Kreeka vastu 3:0 võidu.

Van Dijk tunnistas koondisepausil olles, et ei ole enda käitumisega rahul. "See ei olnud tüüpiline reaktsioon, aga see oligi punane kaart. Ma ei olnud varem Liverpooli eest üht teeninud ja olen vist ainult neli tükki karjääris saanud. Hooaeg on hästi alanud, ma ootan juba naasmist," sõnas keskkaitsja.

Liverpool on Premier League'i hooaega alustanud kolme võidu ja ühe viigiga ning asetseb kümne punktiga liigatabelis kolmandal real. Neile lisaks on kümme punkti saanud ka teisel positsioonil olev Tottenham, neljanda koha klubi West Ham ning viiendal tabelireal olev Arsenal. Tiitlikaitsja Manchester City on neli mängu täiseduga läbinud.