Tartu Linnamaraton üllatab uute rajalõikudega

Tartu Linnamaratoni korraldajad teatasid reedel, et on teinud jooksutrassil olulisi muudatusi, et varem Ropka tööstuspiirkonnas kulgenud maratoni ja poolmaratoni rajalõigud huvitavamatega asendada.

Tartu Linnamaratoni korraldajad soovivad, et aastaid muutumatuna püsinud jooksutrass saaks varasemast veelgi vaheldusrikkam ja nauditavam. Seetõttu on otsitud võimalusi asendada varem Ropka tööstuspiirkonnas kulgenud maratoni ja poolmaratoni rajalõike uute ja huvitavatega.

Esimene suurem uuendus on plaanis raja 2,5 kilomeetril, kust algab eelmisel aastal avatud Sadamaraudtee rohekoridor. See pakub hea võimaluse viia jooksurada Emajõe äärest Sõbra tänavalt sujuvalt Võru tänavani. Samuti teeb uuel lõigul jooksmise nauditavaks eraldatus sõiduteedest. Võru tänavale jõudes pöörab rada paremale, et liituda endise trassiga Kesk tänaval.

Teine põhjalikum rajamuudatus on planeeritud Emajõe vasakkaldale, kus rada läbib uuendatud Emajõe linnaujulat ja Lodjakoda. Uus linnaujula on kujunenud üheks Tartu linna maamärgiks ning sobib hästi ka Tartu Linnamaratoni raja pikendamiseks Kvissentali suunal. Emajõe Linnaujula järgselt joostakse mööda kergliiklusteed Puiestee tänavani. Seal tehakse parempööre kesklinna suunas, et jõuda Ujula tänavasse, kus jooksjad jõuavad tagasi endisel rajale.

Tartu Linnamaratoni kandev idee on läbida jooksurajaga võimalikult palju Tartu linnale ikoonilisi paiku. "Samas peab jälgima, et rada oleks jooksjale mugav ega mõjuks kunstlikult ning mõeldud peab olema ka linna tavaliikluse korraldamisele. Seetõttu peavad rajamuudatused olema läbimõeldud pikemas perspektiivis, sest see aitab linnarahval liikluskorraldusega kohaneda," selgitab ürituse peakorraldaja Indrek Kelk.

"Sadamaraudtee ja Emajõe Linnaujula lõigud teevad kindlasti Tartu Linnamaratoni raja nauditavamaks jooksjatele ning pakuvad ka kaasaelajatele häid võimalusi avastada uusi paiku linnaruumis," lisab Kelk.

Tartu Linnamaratoni rajakaarti näeb siit. Võistlus leiab aset 7. oktoobril.