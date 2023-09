Mistra sai avavoorus napi võidu

Kohtumine oli tasavägine ning SK Tapa ei andnud kergesti alla, vaid püsis usinalt Mistra kannul. 14. mänguminutil seisid tablool numbrid 4:2 Mistra kasuks. Kui muidu püsis vahe kahe-kolme värava peal, siis 20. minutil läks Mistra Rauno Kopli väravast 11:7 juhtima. Veel enne esimese poolaja lõppu sattus Marcus Rättel väravalainele ning tasandas Tapa kaotusseisu kahe värava peale. Nii mindi puhkepausile Mistra 16:14 juhtimisel.

Teise poolaja teiseks minutiks valitses viik, kui Marten Saar ja Endrik Jaanis kodumeeskonna järele aitasid. Mistra pääses Kaspar Leesi väravast uuesti juhtima, ent Tapa püsis ühe-kahe värava kaugusel. Kuigi 58. minutil teenis Mistra mängija Kopli punase kaardi, ei suutnud Tapa seda realiseerida ja viimastel sekunditel vormistas lõpptulemuse Serhii Orlovskyi.

Mistra parimana viskas Orlovskyi 11 väravat, Tapa resultatiivseimaks osutus Marcus Rättel 14 väravaga.

"Meeskonna sooritusega võib üldpildis rahul olla. Kõik pingutasid ja tahtmine ja soov oli suur. Kuna meil on väga noor meeskond, siis sellised kaotused jäävad kindlasti meelde," kommenteeris Rättel. "Usun, et see mäng näitas meile, et oleme suutelised mängima paberi peal endast tugevamate vastastega peaaegu lõpuni. Ja siit saab ainult paremaks minna."

Meeste meistriliiga esimese vooru viimane mäng:

09.09 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper