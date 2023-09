Kaljust vallandatud treener nõuab klubilt FIFA kaudu saamata palka

Kalju vallandas Cardoso viis vooru enne 2022. aasta hooaja lõppu, sest portugallane ei suutnud hooaja käigus PRO-litsentsi omandada, mis on vajalik eurosarjas peatreenerina töötamiseks ja mille omandamises osapooled lepingu sõlmimisel kokku leppisid, kirjutab Soccernet.ee.

Cardoso hinnangul lõpetati töösuhe kehvade tulemuste, mitte puuduva PRO-litsentsi tõttu ja see tõik ajendas portugallast FIFA-le kaebust esitama. FIFA otsustas tänavu maikuus, et Kaljul tuleb Cardosole lepingu lõpetamise eest kompensatsioon tasuda ning otsusele lisati juurde klausel, et kui makse pole sooritatud 45 päeva jooksul, siis keelatakse Nõmme Kaljul uute mängijate – riigisiseselt või rahvusvaheliselt – registreerimine, kuniks summa on tasutud.

Juulis pöördus Kalju FIFA otsusega rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS), lootuses vaidlustada, kuid klubi tegi kannapöörde ja otsustas Cardoso soovidele vastu tulla. "Oleme kõik kokku leppinud ja olukord on lahenenud. Cardoso saab oma raha ilusti kätte sellel hetkel, kui see meile sobib," ütles Kalju president Kuno Tehva Soccernetile.

Cardoso advokaadi Duarte Costa sõnul lõppes CAS-i protsess seetõttu, et Kalju polnud võimeline tasuma kohtukulusid vaatamata sellele, et nad said lühiajalise majandusprobleemi tõttu ajapikenduse. Ta toonitas, et Kaljut tuleks sanktsioneerida, sest tänaseks on FIFA seatud algne ajaraamistik (45 päeva) töötasu väljamaksmiseks lõppenud.

