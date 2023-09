Ken-Martti Reinart tõmbab selga Viimsi särgi

Reinart teenis eelmisel hooajal esiliigas Tamsalu Los Toros/TalTech eest mängides keskmiselt 21 minutit mänguaega. Tema keskmisteks näitajateks jäid 7,9 punkti, 4,9 lauapalli ja 3,2 söötu mängu kohta. Eesti-Läti liigas tegi Reinart kaasa 17 kohtumises.

Peatreener Valdo Lips ootab Reinartilt sama, mis teistelt noormängijatelt: kaitses pingutamist, igas olukorras võitlemist ja maksimumi andmist. "Liitusin Viimsiga, kuna klubi on mulle varasemalt positiivse poole pealt silma jäänud. Näen, et siin on mul hea võimalus teha järgmine samm oma karjääris. Uuelt hooajalt ootan palju häid emotsioone ja arengut läbi hooaja, nii isiklikus kui võistkondlikus plaanis," ütles Reinart.

"Ken-Martti soovis keskkonnavahetust ja võimalust ennast proovile panna," sõnas meeskonna tegevjuht Tanel Einaste. "Meie saame neid võimalusi pakkuda ning nüüd on juba Ken-Martti enda kätes endast kõik anda ja end meeskonna põhirotatsiooni mängida ning ka meistriliigas kanda kinnitada."