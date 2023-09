Kivioja ja Räppo stardivad MK-etapil Tšehhis

Ees on ootamas olümpiadistants, millele eliitnaised saavad stardi Eesti aja järgi kell 11 ja eliitmehed kell 16. Võistlejad ujuvad esmalt 1,5 kilomeetrit Rolava järves, sõidavad seejärel 40,8 kilomeetrit seitsmel tehnilisel ringil, millest 20% on munakivisillutis, ja seejärel jooksevad 10 km neljal ringil. Eliitnaisi on stardis 45 ja eliitmehi 59.

Lisaks peetakse pühapäeval Prantsusmaal Nizzas Ironman maailmameistrivõistlused meestele. PRO klassis stardivad näiteks endised maailmameistrid Jan Frodeno ja Patrick Lange ning kodupubliku lemmik Sam Laidlow. Mullu Hawaiil Kailua-Konas MM-i võitnud norralane Gustav Iden tiitlit kaitsma ei asu. Erinevates vanusegruppides on stardis ka mitmed eestlased.