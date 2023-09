Endine esireket naaseb järgmisel aastal tipptennisesse

Viimati 2022. aasta septembris väljakul käinud Osaka teatas jaanuaris rasedusest ning sünnitas juulis tütre. US Openi raames toimunud spordi ja vaimse tervise foorumil rääkis ameeriklanna nüüd, et alustab jaanuaris Austraalias tagasitulekut suurde tennisesse.

"Kavatsen mängida palju rohkem turniire kui varem ja usun, et see rõõmustab paljusid," vahendab ESPN Osaka sõnu. "Ma ei tea, kuidas aasta algus minu jaoks läheb. Ma ei tea veel taset ja pean rahulikult võtma, aga nii sean end valmis väga heaks hooaja lõpuks."

"Olen mänge [USA lahtistel] vaadanud ja mõtlen, et tahaksin ka ise väljakul olla. Armastan oma tütart väga, aga see on minus leegi sütitanud," lisas endine esireket.