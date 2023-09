U-21 koondis lõi pea kolmeaastase vahe järel taas värava ja sai punkti

Külalismeeskonna viis mängu kaheksandal minutil juhtima Georgi Nikolov, Eestile tõi viigi Aleksandr Šapovalovi täpne penalti seitse minutit hiljem.

Enne neljapäeva sai Eesti U-21 koondis viimati valikmängus punkti 2020. aasta oktoobris, kui Serbiaga mängiti väravateta viiki. Sellele järgnes 12 järjestikust kaotust väravate vahega 0:37, viimati lõi Eesti järelkasvukoondis valiksarjas värava üks päev vähem kui kolm aastat tagasi.

Eesti peatreener Sander Posti sõnul on mängupildi põhjal 1:1 viik aus tulemus. "Võib-olla võimalusi oli meil natuke rohkem, aga olen rahul. Suurt tasemevahet meeskondade vahel ei olnud: palliga olid nad paremad, aga ei tekitanud palju väravavõimalusi. Kaitses olime tublid ja selle pealt see 1:1 tuligi," rääkis Post.

Mänguga jäi rahule ka meeskonna kapten Kevor Palumets. "Mehed andsid endast kõik. Vastane oli küll rohkem palliga, aga olime mängus sees. Oli näha, et meil oli rohkem tahtmist ja mentaliteeti ning kõik mängisid täna väga hästi. Müts maha kõigi ees! Ma olen väga õnnelik, et me saime sellise mänguga kodupubliku ees valiksarja kodumängudega alustada," rääkis Palumets.

Eesti on D-valikgrupis kahe mängu järel ühe punktiga kolmandal kohal, aga Poola, Saksamaa ja Iisrael pole veel väljakul käinud. Eesti järgmiseks vastaseks on 12. septembril Poola.