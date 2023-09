Petrov võitis avapartii, aga kaotas matši

Petrov võitis matši avapartii, aga Zhengyi vastas nelja järjestikuse partiivõiduga ning lükkas eestlase konkurentsist.

Tänavu MM-il poolfinaali jõudnud hiinlane Si Jiahui (WS 30.) tuli Šveitsi esinumbri Alexander Ursenbacheri (WS 108.) vastu välja 1:3 kaotusseisust, et võita 4:3. Aeglaselt alustas ka maailma edetabeli 18. inglane Gary Wilson, kes jäi hiinlase Pang Junxu (WS 34.) vastu 0:2 kaotusseisu, kuid suutis raskest seisust välja tulla ja kohtumise lõpuks 4:3 võita.

