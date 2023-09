Saksamaal kätt proovinud Lehe liitus Viimsiga

18-aastane ja 198 cm pikk tagamängija või väikese ääre kohal tegutsev Lehe pani end eelmisel hooajal proovile Saksamaa esiliigas Tübingeni Tigersi ridades, kuhu ta suundus Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK meeskonnast. Eelmisel nädalal esindas Lehe Eestit U-18 3x3 korvpalli MM-il, kus meie koondis saavutas neljanda koha.

"Otsustasin Viimsi KK-ga liituda, kuna siinsel meeskonnal on hea maine ning tugev treenerite ja noorte ambitsioonikate mängijate koosseis, mis mind väga motiveerib. Tahan oma korvpallioskusi täiendada, saada tugevaid mänge ja mängijana areneda. Meeskonnana on meie eesmärk saavutada edu kohalikel ja võimalusel ka rahvusvahelistel turniiridel. Tahame näidata head mängu ning olla eeskujuks teistele noortele korvpallihuvilistele," ütles Lehe.

"Viimsi KK-s mängimine vastab minu isiklikele ambitsioonidele ning pakub suurepärast võimalust kuuluda toetavasse ja eesmärgile suunatud meeskonda," lisas Lehe.

"Meie meeskonna profiil on anda kõikidele mängijatele võimalus areneda ja ennast tõestada. Kes edasi, kes korraks tagasi, mul on hea meel, et mitmed Eesti talendid on Eestisse tulles just Viimsi valinud," lausus Viimsi tegevjuht Tanel Einaste. "Näeme, et Gerritil on võimalus meestekorvpallis kanda kinnitada, aidates saavutada enda ja meie meeskonna eesmärke."