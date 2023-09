Tänaku tiimikaaslane: järgmine hooaeg on WRC-s kaks tiimi

Eelmisel hooajal kahel korral WRC arvestuses neljandaks tulnud, kuid sel hooajal ebastabiilselt sõitnud Loubet rääkis Kreeka ralli eel väljaandega Corse Matin ning ütles, et on küll kiiremaks saanud, aga poodiumikoha puudumine valmistab pettumust.

"Ma olen pettunud, sest ei ole saanud häid esitusi teha. Meil on olnud regulaarselt probleeme, olen ise mõned korrad eksinud ja see on frustreeriv," sõnas Loubet. "Autol on olnud väga palju probleeme ja siis Ford hakkas maastikuralliga tegelema ja ei keskendunud enam WRC-le."

Sel hooajal on palju arutatud WRC tuleviku üle, samuti on väga palju kõneainet pakkunud Ott Tänaku meeskond järgmisel hooajal.

Loubet ütles, et MM-sarjas võistlevadki järgmisel hooajal tõenäoliselt ainult Toyota ja Hyundai. "Ford ei jätka tõenäoliselt MM-sarjas. Tootjad peavad enne septembri lõppu osaluse kinnitama, siis teame lõplikult. WRC promootor tahab, et kõik tootjad ühe auto lisaksid. Toyotal juba on neli, Hyundail on halvimal juhul neli. Kas ma mahun siia stsenaariumisse? Ei tea, peame ootama," sõnas 26-aastane prantslane.

Kreeka ralli algab neljapäeval, kui hommikul sõidetakse testikatse ja õhtul esimene kiiruskatse. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.