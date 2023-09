OTSEBLOGI | Neuville katkestas liidrikohalt, esikohale kerkis Ogier

Laupäev:

Laupäeva esimesel katsel oli Sebastien Ogier (Toyota) Thierry Neuville'ist (Hyundai) enam kui kümme sekundit kiirem ja haaras kokkuvõttes liidrikoha. Tänak polnud rahul taustajõudude tööga ja kurtis, et autol pole piisavalt jõudu.

Kaheksandal kiiruskatsel näitas Neuville taas võimu ja möödus uuesti Ogier'st. Prantslane küll tunnistas, et tegi ühe sõiduvea ja suretas mootori välja, mistõttu läks tema hinnangul kaotsi kümmekond sekundit. Tänaku sõnul oli auto jõudlus sel katsel juba parem. Kehvasti läks Esapekka Lappil (Hyundai), kes sõitis kivi otsa ja lõhkus rehvi, kaotades nii parematele üle kahe ja poole minuti.

Viimasel ennelõunasel katsel suutis Neuville kasvatada edu võrreldes Ogier'ga enam kui kümnele sekundile. Kehvasti läks neljandat kohta hoidnud Elfyn Evansil (Toyota), kelle autos sündis kõrge õlitemperatuuri ohutuli ja waleslane pidi hoo maha võtta, kaotades teistele enam kui minutiga.

Esimesel pärastlõunasel katsel lõhkus Neuville aga konarlikul teel Hyundai roolisüsteemi ja oli sunnitud liidrikohalt katkestama, jättes esikoha eest heitlema Toyota sõitjad.

Seis 10. katse järel: 1. Ogier 2:02.17,0, 2. Rovanperä +12,6, 3. Sordo +1.48,2, 4. Evans +1.49,8, 5. Katsuta +2.03,9, 6. Lappi +3.58,4, 7. Tänak +4.28,1.

Stardijärjekord laupäeval: 1. Serderidis, 2. Tänak, 3. Sordo, 4. Katsuta, 5. Lappi, 6. Evans, 7. Rovanperä, 8. Ogier, 9. Neuville.

Reede:

Päeva esimesel katsel näitas parimat aega Thierry Neuville (Hyundai) ja teisel Kalle Rovanperä (Toyota), kes hõivasid ka kaks kõrgemat kohta. Ott Tänak (M-Sport Ford) oli esimesel katsel kolmas ja teisel neljas ning kokkuvõttes Sebastien Ogier' (Toyota) järel 3,7 sekundiga neljas.

"Ma arvan, et [stardipositsiooni arvestades] on lood kõigi jaoks üsna võrdväärsed. Aga autos käib lihtsalt kõva võitlus. Mitte mingil juhul ei sõida see auto nii nagu vaja," sõnas eestlane kolmanda kiiruskatse järel.

Kiiresti lõppes ralli WRC2 kategoorias kihutanud Georg Linnamäele (Hyundai), kes sõitis teelt välja päeva esimese kiiruskatse esimesel kilomeetril. Nii tema kui ka kaardilugeja James Morgan pääsesid tervelt, aga auto sai kõvasti kahjustada.

Neljanda katse eel tabasid Tänaku masinat tehnilised probleemid. Koos mehaanikutega üritas ta rehvivahetusalas auto all midagi parandada. Usutavasti oli tegemist veepumba rikkega. Kuna eestlane jäi starti hiljaks, siis määrati talle kolme minuti ja 40 sekundi pikkune ajatrahv, mis kukutas Tänaku kõrgest konkurentsist. Katsele eestlane aga ei pääsenud, sest pärast kaheksat autot otsustati katse pealtvaatajate turvalisuse nimel pooleli jätta.

Seejärel jätkas Tänak aga katsevõiduga. Ta oli stardijärjekorras langenud WRC2 meeste vahele ja see mõistagi tähendas talle palju paremaid teeolusid. Ülejäänutest näitas aga head kiirust Neuville, kes kindlustas üldedu.

Ka päeva viimasel katsel oli Tänak parim. "Hetkel muidugi tingimused aitavad," lausus ta katse lõpus. "Katse keskosa oli lahtise muda juures ikkagi pisut keeruline, aga lõpus, kus on kuiv, on [stardipositsioonist] kindlasti abi."

Ogier edestas aga Neuville'i ja vähendas vahe enne laupäevaseid katseid vaid 2,8 sekundile.

Seis 6. katse järel: 1. Neuville 55.10,4, 2. Ogier +2,8, 3. Rovanperä +25,5, 4. Evans +31,0, 5. Lappi +32,1, 6. Katsuta +41,7, 7. Sordo +48,6, 8. Grjazin +3.16,7, 9. Tänak +3.34,5.

Neljapäev:

Neljapäeva hommikul toimuma pidanud testikatse jäeti halbade ilmaolude tõttu ära.

Õhtusel publikukatsel näitas kiireimat aega MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota; 1.32,9), kellele järgnesid kolm Hyundai sõitjat: Esapekka Lappi (+0,3), Thierry Neuville (+0,4) ja Dani Sordo (+0,5). Ott Tänak (M-Sport Ford) oli viies (+0,7) ja kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) kuues (+1,3).

Eelvaade:

Tegemist on pika ajalooga võistlusega, mida esimest korda korraldati juba 1951. aastal. Suurema osa ajast on Akropolise ralli kuulunud ka MM-sarja, kuigi perioodil 2014-2020 oli päris pikk paus.

Pärast seda võitis ralli 2021. aastal Kalle Rovanperä, kellele see oli tol korral karjääri teiskes täistabamuseks pärast sama aasta Rally Estoniat. Mullu võidutses rasketel teedel Thierry Neuville.

Akroplise ralli on tuntud väga tolmuste, kiviste, aga samas teinekord päris kiirete mägiteede poolest. Nii sõitjatele kui ka autodele on see keeruline katsumus, teinekord ka kuumuse tõttu. Sel nädalal peaks temperatuur võistluskeskuses kerkima 25-26-kraadini, neljapäeval-reedel valitseb ka vihmaoht.

Ott Tänak (M-Sport Ford) pole Kreekas kunagi võitnud, aga sai nii tunamullu kui ka mullu teise koha. Viimasel ajal pole aga häid tulemusi tulnud. Eestlase eelmine pjedestaal jäi aprillikuusse, kui Horvaatia rallilt tuli teine koht. Pärast seda on tulnud punktikohad ka Portugalist, Keeniast ja Eestist, kuid eelmine etapp Soomes jäi pooleli.

"Vaim on värske ja oleme hooaja viimaseks neljaks etapiks valmis," kommenteeris eestlane enne jõuproovi. "Kreeka saab meile ja autole keeruliseks, aga ootan sealset pingutust. Teeme kõik, et aasta heade emotsioonidega lõpetada."

WRC2 kategoorias võistlevad veel Georg Linnamäe koos britist kaardilugeja James Morganiga (Hyundai i20 N Rally2) ja Robert Virves koos samuti britist kaardilugeja Craig Drew'ga (Ford Fiesta Rally2).

Kokku sõidetakse Akropolise rallil 15 kiiruskatset kogupikkusega ligemale 308 km. Neist legendaarseim on kindlasti pühapäeva hommikul peetav Tarzani katse.

Ajakava:

Neljapäev

(Test Lamia 3,62 km 8.01) jäi ära

SS1 EKO Super Special Stage 1,48 km 19.05 Rovanperä

Reede

SS2 Loutraki 1 10,37 km 8.23 Neuville

SS3 Pissia 16,43 km 9.38 Rovanperä

SS4 Loutraki 2 10,37 km 12.19 Ogier

SS5 Livadia 21,03 km 15.22 Tänak

SS6 Elatia 28,32 km 16.55 Tänak

Laupäev

SS7 Pavliani 1 24,25 km 7.08 Rovanperä

SS8 Karoutes 1 28,49 km 8.41 Neuville

SS9 Eleftherochori 1 18,02 km 11.05 Rovanperä

SS10 Pavliani 2 24,25 km 14.08 Rovanperä

SS11 Karoutes 2 28,49 km 15.41

SS12 Eleftherochori 2 18,02 km 18.05

Pühapäev

SS13 Tarzan 23,37 km 8.19

SS14 Grammeni 1 9.00 km 10.05

SS15 Grammeni 2 (PK) 9,00 km 13.15

Rally1 stardinimekiri:

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm Hyundai

6. Dani Sordo - Candido Carrera Hyundai

7. Pierre-Louis Loubet - Nicolas Gilsoul Ford

8. Ott Tänak - Martin Järveoja M-Sport Ford

9. Jourdan Serderidis - Frederic Miclotte Ford

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Kalle Rovanperä 170

2. Elfyn Evans 145

3. Thierry Neuville 134

4. Ott Tänak 104

5. Sebastien Ogier 98

6. Esapekka Lappi 87

7. Takamoto Katsuta 58

8. Dani Sordo 46

9. Teemu Suninen 34

10. Pierre-Louis Loubet 28

MM-sarja võistkondlik punktiseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT 378

2. Hyundai Shell Mobis WRT 311

3. M-Sport Ford WRT 205