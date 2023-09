Soome ralliajakirjanikud: Tänak taasliitub Hyundaiga

Toyota eest sõites maailmameistriks kroonitud Tänak sõitis kolm eelmist hooaega Hyundais, kuid taasliitus selleks aastaks M-Spordiga. Pärast Rootsi ralli võitu pole tal siiski õnnestunud MM-tiitli nimel võidelda: järgnenud seitsmel rallil on ta esikolmikusse jõudnud vaid korra ja kaotab üldarvestuses neljandana Kalle Rovanperäle 66 punktiga.

"Vahe Kallega on 66 punkti, teda edestavad ka [Elfyn] Evans ja [Thierry] Neuville. On äärmiselt tõenäoline, et Tänak ei võida MM-tiitlit ja kas ta on sel juhul kindel, et saab M-Spordis jätkata?" küsis Heinonen portaali taskuhäälingus. "Toyota jätkab järgmisel aastal tõenäoliselt sama koosseisuga ja kuigi Tänak põletas tiimiga sildu, liigub ta tagasi Hyundaisse," vastas Hietavala.

Tänaku lahkumise järel on Hyundai tiimipealikuks palganud varem vormelimaailmas nime teinud Cyril Abitebouli, tehniliseks direktoriks on nimekas Francois-Xavier Demaison. Abiteboul on öelnud, et Hyundai vaatab uuele hooajale mõeldes kõigi sõitjate, sealhulgas Tänaku suunas ning Hietavala ja Heinoneni sõnul võib tiimi uuenenud koosseis Tänakule huvi pakkuda.

"Sellisel juhul oleks neil sõitjad, kes suudaksid Toyotale konkurentsi pakkuda. Kolm väga tugevat sõitjat Tänaku, Neuville'i ja [Esapekka] Lappi näol," rääkis Hietavala. "Seega jõuame järeldusele, et Tänak lahkub M-Spordist Hyundaisse?" küsis Heinonen, millele kolleeg vastas: "jah, ning M-Spordist saab senisest veelgi selgemalt kasvulava noortele rallitalentidele või juba karjääri lõpetamas sõitjatele."