WNBA talendilaagris osalenud eestlannad said USA-s väärtuslikke kontakte

Kirevas Las Vegases aset leidnud kolmepäevane kogunemine pakkus noortele korvpalluritele põnevaid treeninguid ning suurendas nende kontaktibaasi ookeani taga, kirjutab basket.ee.

Jaama ja Koorits said juba suvisel U-18 koondise treeningul teada, et nad on tugeva korvpallilaagri kandidaadid. "Seejärel oli meil vaja kokku panna parimate hetkede videod. Juuni lõpus saime teada, et oleme valitud laagris osalema," meenutab Audentese Spordiklubi kasvandik Jaama.

Esimene laagripäev hõlmas erinevaid mõõtmisi, füüsilisi katseid ja kolmepunktivisete võistlust. Samuti külastasid noored 2022. aasta WNBA meisterklubi Las Vegas Acesi kodusaali, kus õpetussõnu jagasid kahekordne WNBA meister Ruth Riley ja NBA klubi Phoenix Suns mänedžer Morgan Cato.

Alates teisest päevast algas tõsisem treeningute osa. "Pärast hommikusööki sõitsime bussiga treeningsaali, kus ootas ees pikk trenn. Treening algas ühise soojendusega, seejärel toimusid tiimide kaupa nii-öelda Skill Development Statinon'ites erinevad viske- ja kaitseharjutused ning üks-ühele drillid," meenutab Audentese spordigümnaasiumi abiturient ja kooli esindusnaiskonna mängija Keandra Koorits.

"Pärast harjutusi leidsid aset võistkondlikud trennid ja seejärel juba viis-viie vastu mängud," lisas Jaama. Eestlannade sõnul pandi treeningutel enim rõhku siiski individuaalsetele oskustele.

Igapäevaselt juhendasid laagerdajaid sellised tegijad nagu Betty Lennox, April Sykes ja Tamera Young.

Sportliku osa lõppedes viidi laagris osalenud noored vaatama WNBA tähtede mängu. "Nägime mängimas selliseid staare nagu A'ja Wilson, Kelsey Plum, Brittner Griner ja Jewell Loyd. Treeneriteks olid Becky Hammon ja Stephanie White," sõnas Jaama. "WNBA tähtede mäng oli kahtlemata vägev elamus, sest nägime lähedalt maailma parimaid naiskorvpallureid," täiendas Koorits.

Kuigi laagris osalejad ei tohtinud vabal ajal turvalisuse huvides hotelli territooriumilt lahkuda, jätkus ka treeningute välisel ajal piisaval tegevust. "Mängijate jaoks oli spetsiaalselt üles seatud lounge, kus oli erinevaid mänge ja snäkke," rääkis Jaama.

"Kuna Las Vegases on meeletult palav, siis suure osa vabast ajast veetsime tiimiga ujudes ja basseini ääres puhates," lisas Koorits.

"Trennidest võtan kindlasti kaasa selle energia, mida õhkas treeneritelt ja teistelt mängijatelt. Kõik, kes seal laagris osalesid, olid hingega asja juures. Saime laagrist palju uusi sõpru ja samuti oli platsil tunda sõbralikku konkurentsi. Kõik tahtsid individuaalselt silma paista, kuid samas toetasid igati oma tiimikaaslasi," meenutas Jaama.

"Saime laagrist uusi sõpru ja korvpallialaseid kontakte. Kindlasti oli tegemist uue kogemusega ja saime näha, mis tasemel teiste riikide korvpallurid on. Saime ka USA korvpalli kohta üldiselt rohkem teada," lisas Koorits.

Eesti Korvpalliliidu spordidirektori Raido Roosi sõnul on ameeriklaste tähelepanu siinse regiooni noorkorvpallurite osas viimaste aastate jooksul märkimisväärselt tõusnud. "Olen otsinud tüdrukutele USA-s usaldusväärset kontakti, kes aitaks perspektiivikatel noortel leida parim koht, kus arengus samm edasi teha. Mõni aeg tagasi õnnestus selline kontakt leida ja tegelikult olin ma üllatunud kui tähelepanelikult nad meie regiooni noormängijatel silma peal hoiavad. Nad teavad seal lombi taga väga hästi, kes on meie kõige andekamad mängijad," rääkis Roos.

USA ülikoolide ja ka NBA organisatsiooni inimesed jälgivad hoolikalt nii Nordic Cupi, erinevate vanuste Balti matše, Euroopa meistrivõistlusi ja U-15 vanuseklassi Ramunas Šiskauskase turniiri Leedus.

"Antud laager toimus globaalses formaadis esimest korda ja oli suunatud noortele, kellel on huvi pärast keskkooli USA ülikooli minna. Ka mitmete ülikoolide treenerid olid kohapeal treeninguid ja mänge jälgimas. Kahtlemata said Keandra ja Marta Eleri häid otsekontakte ning ehk ei pea nad lombi taha enam nii palju videosid saatma," lisab Roos.

Kokku kutsuti Ameerikasse 38 tütarlast 24 erinevast riigist. Kuigi BWB on ajalooliselt korraldanud laagreid nii poistele kui tüdrukutele erinevates regioonides, nägid korraldajad ainulaadset võimalust käivitada eraldiseisev laager väljaspool USA-d pärit tütarlastele, et pakkuda neile platvormi oma talendi esitlemiseks WNBA juhtide, treenerite ja skautide ees.

"WNBA ja naiste korvpall üldiselt pole kunagi olnud maailmas nii populaarne kui täna. Meie eesmärk oli tuua järgmise põlvkonna rahvusvahelised mängijad kokku, et nad saaksid koos areneda ja kogeda tähtede mängu nädalavahetuse põnevust," sõnas NBA Elite naiste korvpalli tegevjuht Cinnamon Lister.