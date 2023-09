EJL-i ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend

2018. aasta sügisest käivitunud jalgpalliakadeemia projekt 8.-9. klassidele annab igal aastal mitmekümnele noormängijale võimaluse siduda oma haridustee jalgpalliga.

Mängijad saavad treenida Lilleküla jalgpallikeskuses, neile tagatakse transport ja kvaliteetne toidukord pärast treeningut. Jalgpallitrenni tehakse akadeemias neli korda nädalas, millele lisandub kaks kehalise ettevalmistuse treeningut. Treeningukavas on erandiks 8. klassi sügis, kus on kooli sisse elamise ja noorte meistrivõistluste pärast üks jalgpallitreening 9. klassist vähem. Akadeemia noormängijad esindavad õpingute vältel edasi oma koduklubisid, kellele jäävad ka mängijaõigused.

EJL Arte akadeemia 8. klassis alustas õpinguid 27 noormängijat 11 erinevast klubist: Jako Ilves (Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM), Joonas Kalberg (Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM), Luka Anderson (Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM), Jesse Esna (Tallinna Kalev), Sten-Mario Väljas (Tallinna Kalev), Krister Milk (Viimsi MRJK), Samuel Kirsipuu (Viimsi MRJK), Eero Kirs (Saue JK), Ville Kikkas (Saue JK), Robin Jeršov (FC Tallinn Sparta), Jaroslav Kljujev (FC Tallinn), Maxim Antipenko (FC Tallinn), Nikita Zaharenkov (FC Tallinn), Timur Giršik (FC Tallinn), Mihhail Tšerkassov (FC Tallinn), Ilja Lohtenko (FC Tallinn), Vladen Jemeljanov (FC Tallinn), Daniel Kirs (FC Tallinn), Oskar Järvine (FC Tallinn), Ismail Soroka (FC Tallinn), Steven-Luca Pormeister (Tabasalu JK), Kaarel Orren (FC Kose), Thor Alunurm (Nõmme United), Kaarel Kahro (JK Poseidon), Andres Kiisel (JK Loo) ja Andreas Põder (Paide Linnameeskond).

Akadeemia juhataja on Marko Lelov, jalgpalliakadeemia peatreener on Marko Pärnpuu, treenerite tiimi kuuluvad ka Andres Oper ja väravavahtide treener Andrus Lukjanov. Kehalise ettevalmistuse eest vastutab Martin Aasna ning füsioterapeut on Karl Frederik Pruuden.