Kuuma kiuste USA-s taas poolfinaali jõudnud Djokovic läks Federerist mööda

Maailma edetabelis üheksandal kohal olev ameeriklane loovutas teel koduse slämmiturniiri veerandfinaali oma servi vaid ühe korra, aga Djokovic kasutas teisipäeval üheksast oma murdevõimalusest ära kuus ning päästis ise kümme murdepalli. Fritz sooritas kaks ja pool tundi kestnud mängu jooksul 33 äralööki ja tegi 51 murdeviga, serblase numbrid olid vastavalt 25 ja 26.

Matš toimus keerulistes tingimustes, Arthur Ashe'i nime kandval väljakul oli teisipäeval sooja ligi 35 kraadi. "Olen higist läbimärg ja nägin Taylorit paaril korral särki vahetamas. Oli väga niiske, mõlema mängija jaoks väga keeruline. Seepärast me aga treenimegi, et saavutada parim võimalik füüsiline seisund. Ei ole lihtne, aga tuleb võidelda," sõnas Djokovic.

Maailma teine reket mängis US Openi veerandfinaalis 13. korda ja on igal korral võidutsenud. Teisipäevane võit on tema jaoks ameeriklasest vastase üle 30. järjestikuseks, seeriat on võimalik juba peatselt pikendada, sest poolfinaalis läheb Djokovic vastamisi üllatusmehe Ben Sheltoniga. Maailma edetabeli 47. mees alistas ameeriklaste omavahelises veerandfinaallahingus kümnenda asetusega Frances Tiafoe 6:2, 3:6, 7:6 (7), 6:2. Kolmas sett kestis 70 minutit.

Djokovic võttis võiduga oma nimele ka järjekordse rekordi: enne teisipäeva olid nii tema kui Roger Federer slämmiturniiridel nelja parema sekka jõudnud 46 korda. Kolmandal kohal on selles arvestuses Rafael Nadal 38 poolfinaalipääsmega.