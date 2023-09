Kalmer Musting algavast hooajast: eesmärgiks on kõige kirkamad medalid

Sarjas jätkab sarnaselt eelmisele hooajale kuus võistkonda: Põlva Serviti, Viljandi HC, Mistra, SK Tapa, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja HC Tallinn. Kuigi tiimide arv on sama, siis koosseisudes on suvel palju muudatusi toimunud.

Teises hooaja eelvaates vaatame, millised vahetused on toimunud Põlva Serviti, HC Tallinna ning HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi ridades. Mistra, Viljandi HC ja SK Tapa tegemistega saab tutvuda siin.

Põlva Serviti - Kas keegi suudab takistada Serviti pikka tiitliseeriat?

Lõuna-eestlased pidid meistrivõistluste finaalides viimati kaotusekibedust tundma 2014. aastal, kui otsustavas kohtumises kaotati HC Kehrale. Sellest alates on võetud järjest kaheksa tiitlit (toim. - 2020. aastal medaleid koroonaviiruse tõttu välja ei jagatud).

Kuigi Serviti ridades on sel hooajal väikseid muudatusi, tuleb neid siiski ka sel aastal suurfavoriidiks asetada. "Hetkel pole meie koosseisus Henri Hiiendit ja Indrek Neemet ning Carl-Eric Uibo läks pealinna. Oleme tiimi tõstnud mõne noormängija ning pärast paariaastast pausi naasis võõrleegionär Stanislav Kholodiuk," alustas peatreener Kalmer Musting.

Serviti on osalenud kahel hooajaeelsel turniiril, kus tunnistati vaid võite. "Ettevalmistus on kulgenud tavapäraselt. Ehk Leedus toimunud võistlustel saime mõned kohtumised liiga palju, aga saime formaadi teada liiga hilja ning siis tuli need matšid juba ära pidada. Õnneks jäid kõik siiski terveks," jätkas kogenud loots.

"Ega meie eesmärgid ei saa loomulikult olla madalamad, kui kõige kirkamad medalid. Aga eks elu on näidanud, et iga hooaeg ikka oleme millestki ilma jäänud, kui eelmine aasta jäime alla karika poolfinaalis, siis üle-eelmine hooaeg kaotasime Balti liiga otsustavas kohtumises. Kõik teised teevad ka head tööd ning midagi lihtsalt meile ei anta."

Põlvakad peavad oma esimese kohtumise meistriliigas juba kolmapäeval HC Tallinnaga.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Kas lahkunud liidrita suudetakse eelmise hooaja tulemusi ületada?

Harjumaalaste suurimaks muutuseks kahe hooaja vahel on kindlasti nende liidri, David Mamporia, siirdumine Saksamaale. Lisandunud on teiste seas aasta välismaal veetnud noor joonemängija Karl Kramm. "Suutsime Davidile välismaale klubi organiseerida ning temast jäetud tühimikku on kindlasti raske täita. Kuid üritame jätkata oma eelmisel hooajal alustatud projektiga, kus meil on pikemaajaliseks eesmärgiks noori arendada ja nendest korralikul tasemel mängumehed teha," ütles kehralaste peatreener Janar Mägi.

HC Kehra osales hooajaeelsel turniiril Põlvas, kus kahe kaotuse kõrvale alistati kohalik konkurent SK Tapa ning leedulaste HC Amber. "Kuigi alustasime treeninguid 17. juulil, siis tegelikult on poistel olnud suvel vaid kaks treeningvaba nädalat. Kõik päris plaanipäraselt ei läinud, kuna esialgu soovitud koormusi pidime natukene vähendama, sest noormehed ei olnud sellega lihtsalt harjunud. Kuid osalt on see arusaadav ja jätkame intensiivse füüsilise tööga ka hooaja vältel," jätkas Mägi.

"Eesmärgid seame hooaja käigus, kuid kui suudaksime eelmise aasta tulemust parandada ja rohkem tasavägiseid lõppe enda kasuks kallutada, siis oleks juba hästi," lisas Mägi.

HC Kehra peab oma esimese ametliku kohtumise sel hooajal Viljandis.

HC Tallinn - Kui kaugele jõuavad noored ja vihased mehed?

Eelmise hooaja võiduta lõpetanud pealinlaste koosseisu on suve jooksul lisatud palju noormängijaid. "Aasta tagasi otsustasime teha korraliku noorenduskuuri ning nüüd on lisandunud üle kümne mängija, kellest paljud on meie omas noortesüsteemis käsipalliteekonda alustanud. Pallurid on noored ja vihased, valmis pingutama ning meeskonnasisene konkurents on kõva. Meil on igale positsioonile kaks-kolm kihvti kutti," alustas HC Tallinna eestvedaja Risto Lepp.

"Oleme alates juuli algusest teinud kõva füüsilise ettevalmistuse ning ka tavalisest varasemalt pallid kätte võtnud. Osalesime turniiril Soomes ja Tallinn Cupil, et juba tuleval nädalavahetusel Kalevi spordihallis toimuvaks euromänguks valmistuda. Hooaja eesmärgiks on tiim arendada ühtlaseks pundiks. Saame lõpuks oma stiili hakata viljelema, kus rõhk on liikuval ja agressiivsel kaitsel ning tarkadel rünnaku lahendustel. Me ei hakka võtma sihte koha suhtes vaid loodame iga päevaga paremaks minna, et paari aasta pärast hakkaks samad mehed juba suuri tegusid tegema," lõpetas Lepp.

***

Meeste meistriliiga formaat on sel hooajal sama kui eelmisel, kus meeskonnad mängivad omavahel neli korda läbi ning sellel järgnevad poolfinaalid, kus põhiturniiri esimene kohtub neljandaga ning teine kolmandaga ja võitjad lähevad finaali. Väikese erandina selgitatakse ka kohad viis ja kuus.

Meeste meistriliiga esimese vooru mängud:

06.09 19.00 (Mesikäpa Hall) Põlva Serviti - HC Tallinn

07.09 19.00 (Tapa Spordikeskus) SK Tapa - Mistra

09.09 19.00 (Viljandi Spordihoone) Viljandi HC - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper