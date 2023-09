Stefan Arand jätkab veemoto F2 sarjas kolmanda kohaga

Itaalia etapiks oli starti tulnud 17 pilooti, kes jätkasid võistlemist

MM-tiitli nimel. Suurimaks favoriidiiks oli Araabia Ühendemiraatide piloot Rashed Al Qemzi, kes peale Leedu avaetappi läks MM-sarja juhtima.

Esimeses kvalifikatsioonis sõitis kiireima aja välja Arand, teises kvalifikatsioonis sai aga parima ajaga hakkama Monacot esindav Giacomo Sacchi. Arandil oli kuues aeg, millega pääses kuue parima hulka.

Viimases kvalifikatsioonis näitas parimat aega Al Qemzi, võttes võidu norraka Tobias Munthe-Kaasi ja Sacchi ees. Arand sai sõita kolm ringi, kui hakkas tõrkuma mootori kütusesüsteem ning kvalifikatsiooni katkestamise järel tuli leppida kuuenda ajaga.

Stardis sai parima lähte Al Qemzi. Esimese ringi lõpus juhtis Al Qemzi, Sacchi oli teine, Munthe-Kaas kolmas ja Arand neljas, kuid sõit katkestati kuna kümnendalt kohal sõitnud rootslanna Mathilda Wiberg oli paigast ära sõitnud kaks pöördepoid, mis tulid asendada.

Kordusstardist sööstis Al Qemzi jälle sõitu juhtima, kuid juba teisel ringil tõsteti kollane lipp, mis tähendas kiiruse vähendamist ja möödasõitude keeldu. Munthe-Kaas oli positsioonivõitluses kokku põrganud soomlase Totti Kemppaneniga ning Kemppaneni paat tuli rajalt ära pukseerida. Rohelise lipu tõustes läks sõit uuesti Al Qemzi juhtimisel lahti ning Araabia Ühendemiraatide piloot võttis kindla eduga etapivõidu.

Teine koht kuulus üllatajale Daniel Segenmarkile, kolmas oli Giacomo Sacchi. Stefan Arand tõusis kvalifikatsiooniga võrreldes ühe koha võrra ja lõpetas sõidu viiendana.

"Enne nädalavahetust aimasime, et rada soosib oma lihtsusega pigem meie konkurente ja nii oligi. Tunneme meeskonnaga, et võistlus läks igati korda - saavutasime endale seatud eesmärgi ja tõime punktid koju," sõnas Arand etapi järel.

MM-sarja kokkuvõttes on liider Al Qemzi, teisel kohal on Sacchi ja kolmandal kohal on vaid kaks punkti vähem teeninud punktilise vahega Arand.

MM-sari jätkub 16.-17. septembril III etapiga Portugalis.