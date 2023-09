Zverev ja Sinner madistasid pea viis tundi, Alcaraz vajas kaht

Tasavägises avasetis toimus murdehetk seisul 4:4, mil Zverev vastase pallingu murdis ning seejärel esimese setipalliga 6:4 võidu vormistas. Teises setis läks Sinner kiirelt 3:0 juhtima ning ei loovutanud enam eduseisu, realiseerides lõpuks esimesel võimalusel 6:3 setivõidu.

Kolmas sett kuulus taas sakslasele, kes murdis seisult 2:2 vastase kahel korral ning võttis nelja järjestikuse geimivõiduga 6:2 setivõidu. Neljandas setis jõudsid mehed 4:4 viigiseisuni, kuid siis sai Sinner hakkama seti esimese murdega ning viis 6:4 setivõiduga matši otsustavasse setti.

Viiendas setis alustas sakslane kolme järjestikuse geimivõiduga ning ei lubanud seejärel vastast lähemale kui kaks geimi, teenides seti lõpuks esimese matšpalliga 6:3 võidu.

Zverev ja Sinner lõpetasid öötundidel lahingu, mis vältas neli tundi ja 42 minutit. Nii teine kui neljas sett kestsid üle tunni, matši lühim vaatus oli 41 minutit kestnud teine sett. Sinner oli teises setis hädas krampidega, Zverev pidi jalavillide tõttu jalanõusid vahetama.

Zverev lõi 16 ässa, Sinner sai hakkama 12 ässaga. Mehed olid servidelt punkti saamisega üksteisest protsendipunkti kaugusel, Zverev sooritas kokku 56 äralööki Sinneri 50 vastu. Kõikidest mängitud punktidest võitis sakslane 167 ja itaallane 155, mõlemad läbisid maratonmatši jooksul üle 5600 meetri.

Mängu ajal leidis aset ka vahejuhtum, kus Zverev pöördus pukikohtuniku poole ning ütles, et üks pealtvaatajatest hüüdis tema suunas "kõige kuulsama Hitleri lause, mis öelda saab". Mõne minuti pärast tuvastasid areeni turvatöötajad fänni ning saatsid ta tribüünilt ära.

Zverev kohtub enda karjääri kümnendas slämmiturniiri veerandfinaalis maailma esireketi Carlos Alcaraziga, kes vajas itaallase Matteo Arnaldi vastu esmaspäeva hilisõhtul vaid tundi ja 59 minutit. Hispaanlane kaotas matši jooksul korra pallingu ning võitis kohtumise 6:3, 6:3, 6:4.

20-aastane Alcaraz teenis võiduga edasipääsu USA lahtiste veerandfinaali ning sai sellega teiseks meheks, kes enne 21. eluaastat kolm korda sel turniiril vähemalt veerandfinaali jõudnud on. Saavutusega on varasemalt hakkama saanud vaid legendaarne Andre Agassi.

Teises veerandfinaalis kohtuvad venelased Daniil Medvedev (ATP 3.) ja Andrei Rubljov (ATP 8.). Mõlemad vajasid kaheksandikfinaalis võiduks nelja setti, Medvedev alistas austraallase Alex De Minauri (ATP 13.) ja Rubljov lülitas konkurentsist 21-aastase briti Jack Draperi (ATP 123.).

Varasematest kohtumisest on Medvedev võitjana lahkunud viiel korral, Rubljov on kaasmaalase alistanud kahel korral.

Kolmandas veerandfinaalis kohtuvad kodupubliku ees mängivad ameeriklased Frances Tiafoe (ATP 10.) ja Ben Shelton (ATP 47.), neljandas veerandfinaalis mängivad ameeriklane Taylor Fritz (ATP 9.) ning 23-kordne slämmivõitja Novak Djokovic (ATP 2.).

