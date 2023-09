Meier pälvis Portugali maastikumaratoni karika etapil teise koha

74-kilomeetrisel distantsil oli eliitklassi naistest parim Melissa Maia ajaga 3:35.31. Meier pidas maha tõsise lahingu Celina Carpinteiroga, kuid pälvis lõpuspurdiga siiski teise koha. Mõlemad naised jäid võitjast maha üle 12 minuti, vahendab EJL.ee.

"Nädal enne võistluspäeva tundsin rada läbi sõites, et ma lendan. Proovisin kogu nädala treenimist timmida, et sama tunne oleks ka võistlustel, ent kruttisin ootused nii kõrgeks, et ei suutnud võistluseelsel ööl magada ja sinna läks ka hea tunne," kirjutas Meier oma blogis.

"Mu jalad olid nii krampis, et ma ei teadnud, kas ma neid peale sprintimist enam liigutada saan, aga [Carpinteiro] kaasaelajad andsid mulle vist rohkem indu ja nii tulingi oma üliväsinud kehaga teise naisena üle finišijoone," lisas rattur.

Portugali maastikumaratonide karikasarja kokkuvõttes sai Meier 1000 punktiga kolmanda koha. Võidu pälvis Melissa Maia (1200 punkti) ja teise koha teenis Celina Carpinteiro (1010 punkti).