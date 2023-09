U-17 jalgpallikoondis sai Rootsilt teises mängus kindla kaotuse

Mängu avapoolaeg kujunes tasavägiseks ning häid momente tekitasid nii rootslased kui eestlased, ent mõlemad meeskonnad olid kaitsetegevustes edukad ning vaheajale mindi väravateta viigiseisus. 60. minutil eksis Eesti oma karistusala lähistel tagasisööduga ning palli suunas väravasse Kawa Sulaiman, vahendab kohtumise käiku jalgpall.ee.

Järgnevatel minutitel ründas Eesti isukalt ning viigivärav oli selgelt õhus, ent 66. minuti vasturünnaku tulemusena õnnestus hoopis Rootsil Neo Jönssoni tabamusest eduseisu kasvatada. Jönsson, kes tegi Eestile paksu pahandust ka 31. augustil toimunud vastasseisus, vormistas lõpuminutitel võimsa soolorünnakuga Rootsile 3:0 võidu.

Eesti ja Rootsi kohtusid omavahel ka möödunud nädala neljapäeval, kui said napi 1:2 kaotuse. U-17 koondise peatreener Marko Pärnpuu sõnul oli pühapäevane kohtumine eestlase jaoks märksa keerulisem. "Neljapäeval võttis mängu sisse elamine aega, aga teisel poolajal olime kohati isegi parem võistkond väljakul. Täna oli meil aga väga raske, jäime duellidesse hiljaks ja vastastega kaasas püsimine oli kuidagi väga keeruline. Meil oli kõvasti õnne, et avapoolaeg viigiga lõppes, sest vastane lõi kolm korda latti. Teisel poolajal oli 0:1 seisul meil võimalusi viigistada, aga lõpptulemus peegeldab selgelt seda, mis väljakul toimus," sõnas Pärnpuu.

U-17 koondis peab oma järgmised kohtumised oktoobrikuus, kui Tallinnas võõrustatakse Tšehhi eakaaslaseid. Maavõistlusmängudega valmistub U-17 koondis EM-valikturniiriks, mis toimub 15.–21. novembrini Rumeenias. Lisaks Eestile ja turniiri võõrustajale kuuluvad alagruppi ka Prantsusmaa ja Norra, kellest viimane võiks Pärnpuu sõnul olla Rootsiga küllaltki sarnane vastane.

"Olen alati öelnud, et rahvusvahelised mängud on väga väärtuslikud ja kulla hinnaga. On väga hea, et saame oktoobris kodus ka Tšehhiga mängida. Meie ja ka poisid näeme, et rahvusvaheline tase on kõrgema tempo ja suurema intensiivsusega, ka siis, kui vastase tase ei ole täielik tipp. Need kohtumised annavad meile kogemuse, kuidas selliseid mänge mängida ning loodan, et suudame piisavalt kaasa võtta, et novembris võimalikult hästi valmis olla, kui valikturniiril pall mängu läheb," sõnas Pärnpuu.