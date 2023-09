TÄNA OTSE | Kas Eesti võrkpallikoondis suudab Serbiat üllatada?

Eesti koondisel on senisest kolmest mängust kirjas üks võit Šveitsi üle ja kaks kaotust Itaalialt ja Saksamaalt. Eelmise EM-i poolfinalistil Serbial on seevastu kaks võitu Šveitsi ja Belgia üle ning üks kaotus Itaalialt.

Eesti koondise peatreener Alar Rikberg loodab, et pühapäevane võit Šveitsi üle võtab meeskonnal pinged maha. "Äkki nüüd on meil pinged maas, et ei pea häbiga koju minema, sest miimimumeesmärk sai täidetud. Kui järgmistes mängudes antakse võiduvõimalus, siis võtame vastu," ütles Rikberg.

Eesti ja Serbia on omavahel kohtunud kolmel korral ja seni on paremini läinud Serbial, kes pole veel kordagi Eestile kaotanud. Eesti pidi 2015. ja 2017. aasta EM-idel vastu võtma 2:3 kaotused ning 2009. aastal jäädi MM-valiksarjas alla 0:3.

Täna hilisõhtul lähevad samas alagrupis vastamisi Itaalia ja Šveits.

Tabeliseis A-alagrupis: 1. Itaalia 9 punkti (3 mängust), 2. Saksamaa 8 (3), 3. Serbia 6 (3), 4. Eesti 2 (3), 5. Belgia 1 (3), 6. Šveits 1 (3)

Eesti meeste võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiril:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Nurgaründajad: Robert Täht, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter