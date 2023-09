Meeste käsipalli meistriliiga uus hooaeg saab avapaugu kolmapäeval

Meistriliigas jätkab sarnaselt eelmisele hooajale kuus võistkonda: Põlva Serviti, Viljandi HC, Mistra, SK Tapa, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja HC Tallinn. Kuigi tiimide arv on sama, siis koosseisudes on suvel palju muudatusi toimunud. Esimeses hooaja eelvaates vaatame üle Mistra, Viljandi HC ning SK Tapa suvised tegemised.

Mistra - suve suurim võitja?

Eelmisel aastal meistrivõistluste pronksiseerias SK Tapale kaotanud Mistra on tõenäoliselt teinud suvel suurimaid samme, et liigutada end tiitlipretendentide hulka. Hooajaeelsel turniiril Tallinnas osalesid tiimi koosseisus Eesti koondislased Kaspar Lees ja Martin Johannson ning võistkonna ametlike isikute nimekirjast leiame ka meie riigi tasemel tõrjetega nii mitmeidki seeriaid enda kasuks kallutanud Mikola Naumi. Kui siia veel lisada võistkonnas jätkav, eelmise hooaja üks resultatiivseimaid mehi, Serhii Orlovskyi ning andekatest noormängijatest koosnev pink, siis plaanib Jüri Lepa juhendatav meeskond kindlasti vaid kirkamatele medalitele mängida.

"Traditsiooniliselt rikkusime meestel suve ära ning alustasime treeningutega juba 3. juulil. Oleme regulaarselt tegelenud füüsilise ettevalmistusega, laagerdanud ning osalenud nüüdseks ka kahel hooajaeelsel turniiril," alustas Mistra suurte kogemustega treener Jüri Lepp. "Meeskond läbis suuri muudatusi ning loomulikult teeb see alguses kokkumängu natukene keerulisemaks, kuid meil on hea segu kogenumatest ja noortest palluritest."

Mistra osaleb tänavu lisaks Eesti meistriliigale ja karikavõistlustele ka esmakordselt eurosarjas. "Kulude kokkuhoiu mõttes mängime debüüthooajal küll mõlemad kohtumised vastaste väljakul, kuid samas annab see hea võimalusele tiimil pikemalt koos olla ja juba järgmine aasta plaanime kindlasti ka kodupublikuni Euroopa vastaseid tuua. Üritame pidevalt oma tasemes sammu edasi teha," lõpetas Lepp.

SK Tapa - Eelmise hooaja komeeti ootab ees raske hooaeg?

Eelmisel hooajal võimsa kodupubliku ees imelisi tulemusi näidanud SK Tapa on esmapilgul suve jooksul enim kaotanud. Mulluse karikavõistluste hõbeda ning meistriliiga pronksi koosseisust on lahkunud nende resultatiivseimad mehed Kaspar Lees, Vahur Oolup ning Rail Ageni. Joonemängija Artur Morgenson siirdus Soome. "Meil saab olema väga raske hooaeg, põhikoosseisust on lahkunud kuus-seitse meest. Alustasime augusti alguses treeningutega, kuid ega seis kiita ei ole. Põlvas tegime ka ühe hooajaeelse turniiri ning oleme ka natukene palli katsunud," alustas SK Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

Põlvas toimunud turniiril mängiti Eesti tiimidest Põlva Serviti ning HC Kehraga, kelle vastu võidurõõmu ei maitstud. "Noored pallurid saavad see hooaeg suuremat vastutust. Ega me suuri eesmärke endale panna ei saa, peame hästi mängima, ilusat käsipalli näitama ning andma võimaluse uutele mängijatele arenemiseks," võttis Koppelmann teema kokku.

SK Tapa peab oma esimese meistriliiga kohtumise just eelmainitud Mistraga, kellega peetakse neljapäeval mulluse pronksiseeria kordusmatš.

Viljandi HC - kui palju mõjutab meeskonna veduri lahkumine?

Kuigi eelmisel hooajal meistriliigas hõbeda võtnud ning karikavõitjaks tulnud Viljandi HC muutused ei ole mängijate arvult olnud nii suured kui eelmisel kahel tiimil, siis tähtsuselt seda alahinnata ei saa. Meeskonna vedur ja üks resultatiivseimaid mehi Ott Varik siirdus nimelt kahe hooaja vahel mängima Islandile. "Kuigi Ott on läinud ja meil on olnud ka teisi väiksemaid muudatusi, siis sihid jäävad meil ikka samaks. Tuleb leida teised käigud juurde ja usun, et meil on siiski võimalus mängida kõige kirkamate medalite peale," lausus Viljandi HC väravavaht Rasmus Ots.

Möödunud nädalavahetusel mängis Viljandi HC Tallinn Men Handball Cup-il, kus jäädi alla Mistrale ja Leedu tiimile Klaipeda Dragunas, kuid alistati HC Tallinn. "Ütleksin, et meie ettevalmistus on läinud edukalt, rõhk on suuresti olnud füüsilisel ning hea on näha, et kutte on trennis olnud palju. Hooajaeelse turniiri mängupilt näitas, et oleme õiges kohas, pallikaotuste arv ei olnud nii suur, kui varasemalt samas faasis olles," jätkas Ots. Viljandi HC alustab meistriliigat laupäeval, kui võõrustatakse HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit.

***

Meeste meistriliiga formaat on sel hooajal sama kui eelmisel, kus meeskonnad mängivad omavahel neli korda läbi ning sellel järgnevad poolfinaalid, kus põhiturniiri esimene kohtub neljandaga ning teine kolmandaga ja võitjad lähevad finaali. Väikese erandina selgitatakse ka viienda ja kuuenda koha omanikud.

Meeste meistriliiga esimese vooru mängud:

06.09 19.00 (Mesikäpa Hall) Põlva Serviti - HC Tallinn

07.09 19.00 (Tapa Spordikeskus) SK Tapa - Mistra

09.09 19.00 (Viljandi Spordihoone) Viljandi HC - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper