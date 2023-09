Rasmus Mägi teenis Saksamaal teise koha

Mägi läbis meeste 400 meetri tõkkejooksu ajaga 48,31, jäädes oma hooaja tippmargile alla 0,27 sekundiga. Ainsana suutis eestlast edestada Budapesti MM-i kaheksas mees sakslane Joshua Abuaku, kes püstitas isikliku rekordi ajaga 48,12. Kolmandaks tuli sakslane Emil Agyekum ajaga 48,47.

Naiste 400 m jooksus oli võistlustules kahekordne olümpiavõitja Shaunae Miller-Uibo, kes paraku tegi endale jooksu käigus liiga ja tulemust kirja ei saanud. Võidu noppis norralanna Henriette Jäeger (51,03) šveitslanna Julia Niederbergeri (52,02) ja sakslanna Alica Schmidti (52,07) ees.

Naiste kettaheite võitis värske MM-hõbe ameeriklanna Valarie Allman maailma hooaja tippmargiga 70.47. Teiseks tuli sakslanna Kristin Pudenz (64.90) ja kolmandaks hollandlanna Jorinde van Klinken (64.11).

Võimsa etteaste tegi ka etiooplanna Letesenbet Gidey, kes võitis naiste 5000 m jooksu läbi aegade neljanda tulemusega 14.08,79. Gideyl jäi Faith Kipyegonile kuuluvast maailmarekordist puudu pisut enam kui kolm sekundit. Teise ja kolmanda koha said Keenia jooksjad Winnie Jemutai (14.56,99) ja Edinah Jebitok (15.01,97).

