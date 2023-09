Kristin Tattar kaitses edukalt maailmameistritiitlit

Tattar läks viimasele võistluspäevale vastu neljaviskelise edumaaga ameeriklanna Missy Gannoni ees. Viimasel päeval suutis Tattar vahet pisut suurendada ja lõpuks edestas eestlanna Gannonit kuue viskega, jäädes MM-i kokkuvõttes 26 viskega alla par'i.

Gannon (-20) sai kaela hõbemedali ja pronksi võitis ameeriklanna Holyn Handley (-14). Esimesena jäi medalita soomlanna Eveliina Salonen (-9). Teine eestlanna Keiti Tätte (-1) lõpetas 36 naise konkurentsis 11. kohal.

Another wire to wire victory and another World Championship for Kristin Tattar! pic.twitter.com/p2qSJbWrfR