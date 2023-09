TÄNA OTSE | Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il Šveitsiga

Eesti rahvusmeeskond pidi EM-finaalturniiri esimeses kahes kohtumises tunnistama Saksamaa ja Itaalia kolm-null paremust. Kui esimesed kaks vastast kuuluvad maailma edetabelis ülemise 14 sekka, siis Šveits on 41. real asetsevast Eestist edetabelis vaid kolm kohta kõrgemal.

Eesti koondise peatreener Alar Rikberg ütles ERR-ile, et vastast ei tohiks üldse alahinnata. "Nad ei ole siin asjata. Kui võrrelda valiksarja alagruppe, siis nemad pääsesid EM-finaalturniirile palju raskemast alagrupist kui Eesti," ütles juhendaja. "Sõltumata sellest, et on poolproffe ja kõik pole võib-olla sajaprotsendiliselt oma elus võrkpallile keskendunud, siis kvaliteeti on omajagu. Äärmiselt kiire ja riskeeriv mäng. See ongi Šveitsi meeskonna trump."

Eesti edu võti on peatreeneri sõnul stabiilsus. "Peame läbimängu fookust hoidma. Õige keskendumisega näitama keskmist või üle keskmise kvaliteeti. Me ei tohi lasta lõdvaks ei heaks ega halvas seisus. Peame esimesest punktist viimaseni hästi võitlema," ütles Rikberg.

Nii Eesti kui Šveits on EM-i kahe null-kolm kaotusega alustanud. Šveits pidi avamängus tunnistama Serbia paremust, teises mängus kaotasid ka nemad Saksamaale.

A-alagrupis lähevad pühapäeva õhtul vastamisi veel Saksamaa ja Belgia, kes on samuti kaks mängu kaotanud, kuid teenis Serbia vastu ühe geimivõidu. Grupiliider on võõrustaja Itaalia, kes ei ole esimeses kolmes mängus ühtki geimi kaotanud, Saksamaa on läbinud täiseduga kaks kohtumist. Serbia on kolmest mängust kaks võitu teeninud.

Alagrupi neli esimest meeskonda lähevad edasi lõputurniirile, mis saab alguse 8. septembril.