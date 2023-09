Medvedev lõpetas argentiinlase võiduseeria, Zverev kohtub Sinneriga

Kaks aastat tagasi USA lahtistel enda karjääri ainsa slämmivõidu teeninud Medvedev kohtus kolmandas ringis argentiinlase Sebastian Baeziga, kes oli võitnud Arthur Ashe'i peaväljakul enda viimased 12 kohtumist.

Avasetis tormas venelane 4:1 juhtima ning vormistas esimese setipalliga 6:2 võidu. Teises setis alustas Medvedev murdega ning asus siis 2:0 juhtima. Seda edu ta enam ei loovutanud ning võitis seisult 2:1 kolm geimi järjest, realiseerides lõpuks kolmanda setipalliga 6:2 setivõidu.

Öötundidesse veninud kolmandas setis sai Baez hästi minema, kui murdis venelase pallingugeimi ning asus siis 4:1 ja 5:2 juhtima. Medvedev tormas aga kaotusseisust tagasi ning viigistas seisu 5:5. Baez jättis seejärel realiseerimata setipalli ning sett läks lõppmängu, kus Medvedev neljanda matšpalliga 7:6 (6) võidu teenis.

"Tundsin, et mängisime mõlemad hästi, isegi esimeses kahes setis. Ma lihtsalt olin tähtsamatel punktidel veidi parem," sõnas Medvedev pärast kohtumist. "Kolmandas setis ta tõstis enda taset, mis tegi selle matši veelgi keerulisemaks. Sain natuke õnne ja mängisin hästi, et setis püsida. Ühtlasi on tore, et päris kella neljani ei läinud."

Medvedev kohtub kaheksandikfinaalis austraallase Alex De Minauriga (ATP 13.), kes sai kolmandas ringis jagu Tšiili tennisistist Nicolas Jarryst.

Maailma kuues reket Jannik Sinner teenis laupäeva hilisõhtul samuti edasipääsu kaheksandikfinaalidesse, kui alistas kolmekordse slämmivõitja Stan Wawrinka (ATP 49.) 6:3, 2:6, 6:4, 6:2. Sinner kohtub kaheksandikfinaalis sakslase Alexander Zvereviga (ATP 12.) kes alistas bulgaarlase Grigor Dimitrovi (ATP 19.) 6:7 (2), 7:6 (8), 6:1, 6:1.

Sinner ja Zverev on varasemalt kohtunud neljal korral, sakslane on võitnud viimased kolm kohtumist. Itaallase ainus võit jääb aastasse 2020, viimati mängisid nad 2022. aasta aprillis.

"Saša servib väga-väga hästi. Ta on füüsiliselt jälle väga võimas," ütles Sinner. "Ma tean teda praegu natuke halvemini, sest pole temaga mõnda aega mänginud. Oleks tore temaga vastamisi minna."

Kaheksandikfinaalidesse jõudis ka venelane Andrei Rubljov (ATP 8.), kes alistas prantslase Arthus Rinderknechi (ATP 73.) 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. 25-aastane Rubljov ei ole varem slämmiturniiril veerandfinaalist edasi pääsenud, sel korral läheb ta vastamisi briti Jack Draperiga (ATP 123.).