Real ja Bayern jätsid võiduvärava viimastele minutitele

Hooaega kolme järjestikuse võiduga alustanud Madridi Real võõrustas koduväljakul Getafet, kuid Hispaania jalgpallihiid jäi juba 11. minutil tagaajaja rolli, kui hispaanlane Borja Mayoral Getafe 1:0 juhtima viis.

Avapoolaja mannetuks jäänud Madrid tuli aga vahejalt tagasi uue energiaga ja Joselu tõi 47. minutil tabloole viigi, kui lõpetas standardolukorrale järgnenud olukorra.

Real sai teisel poolajal veel omajagu võimalusi, aga kohtumine jõudis lisaminutitele 1:1 viigiseisul. Viiendal lisaminutil pääses Lucas kaugelt löögile ning muidu suurepärase mängu teinud Getafe väravavaht David Soria ei suutnud palli püüda ning pudistas selle värava ette. Kodumeeskonna kangelaseks kerkis taaskord 20-aastane britt Jude Bellingham, kes oli õigel ajal õiges kohas ning viis Reali 2:1 juhtima.

Sel suvel suure raha eest Madridiga liitunud Bellingham on löönud värava kõigis neljas liigamängus ja tema esimene värav kodupubliku ees kindlustas koduklubile 2:1 võidu.

Teised tulemused:

Betis - Rayo Vallecano 1:0

Alaves - Valencia 1:0

Real Sociedad - Granada 5:3

Tiitlikaitsja Müncheni Bayern jäi enda Saksamaa kõrgliigahooaja kolmandas kohtumises võõrsil Mönchengladbachi Borussia vastu 30. minutil kaotusseisu, kui Ko Itakura pealöögiga palli väravasse suunas. Bayern jõudis paar korda viigiväravale lähedale ning realiseeris 58. minutil, kui Leroy Sane suutis Joshua Kimmichi täpse söödu kontrollida ja kohtumise viigistada.

Bayern sai 87. minutil nurgalöögi ja Joshua Kimmich saatis paremalt palli kasti, kus ootas vaid kuus minutit varem pingilt sekkunud Mathys Tel, et Bayern juhtima viia.

32-kordne Bundesliga meister võitis kohtumise 2:1 ning jätkab koduses kõrgliigas täiseduga, kuid ei ole pärast kolme mänguvooru tabeliliider. Kõrgeimal kohal on hoopis Leverkuseni Bayer, kes on samuti kolme järjestikuse võiduga alustanud. Laupäeval alistasid nad Darmstadti 5:1 ja just väravate vahe on see, mis neid Bayernist eristab.

Bundesliga jätkub pühapäeval, kui peetakse kolmanda mänguvooru viimased kaks kohtumist.

Teised tulemused:

Augsburg - Bochum 2:2

Hoffenheim - Wolfsburg 3:1

Stuttgart - Freiburg 5:0

Bremeni Werder - Mainz 4:0