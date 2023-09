Jabeur pääses kolme tunni järel edasi, Sabalenka loovutas kaks geimi

Jabeur (WTA 5.) jäi öösel vastu pühapäeva Bouzkova (WTA 31.) vastu kiirelt 1:4 kaotusseisu ning pidi seisul 2:5 kaitsma vastase setipalli, kuid suutis üle tunni kestnud seti siiski 5:5 viigistada. Bouzkova võitis järgmise geimi puhtalt ning teenis lõpuks kolmanda setipalliga siiski 7:5 võidu.

Teise seti alguses murdsid naised üksteise pallinguid, aga Jabeuril õnnestus saavutada 4:2 eduseis. Sarnaselt avasetiga oli nüüd temal võimalus sett seisul 5:3 lõpetada, kuid tšehhitar päästis setipalli ning murdis seejärel tuneeslanna servi, viigistades seti taas 5:5. Bouzkova asus seejärel veel juhtima, aga Jabeur viigistas ning sett läks lõppmängu, kus tuneeslanna 7:5 võiduga kohtumise otsustavasse setti viis.

Kolmandas setis murdis Jabeur vastase varakult ning asus 2:0 juhtima, kuid Bouzkova vastas ise murdega ning viigistas seisu. Mullu finaalis Iga Swiateki paremust tunnistama pidanud Jabeur võitis seejärel järgmised kolm geimi ning realiseeris kolmanda matšpalliga 6:3 setivõidu ning teenis edasipääsu kaheksandikfinaalidesse.

Jabeur kohtub hiinlanna Qinwen Zhengiga (WTA 23.), kes alistas enda kolmanda ringi kohtumises itaallanna Lucia Bronzetti (WTA 76.) 6:3, 4:6, 6:4. Varasemalt naised väljakul kohtunud ei ole.

