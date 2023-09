Ronaldo jõudis järjekordse vägeva tähiseni

Al Nassr kohtus Saudi Araabia kõrgliigas võõrsil Al Hazemi klubiga ning läks vaheajale 2:0 eduseisul. Teise poolaja alguses lõi Al Hazem ühe värava vastu, kuid Otavio tabamus 57. minutil pikendas edu taas kahele väravale.

Kohtumise 68. minutil jõudis Al Nassr vastase värava ette ning pärast isetut söötu Abdulrahman Ghareebi poolt jõudis pall Ronaldo jalale ja sealt juba tugeva löögiga väravavõrku. Portugallane lõi enda kuuenda liigavärava ja ühtlasi enda karjääri 850. värava.

"850 väravat ja sellega ma ei piirdu," kirjutas Ronaldo pärast mängu ühismeedias.

Varasemalt Liverpoolis ja Müncheni Bayernis pallinud Sadio Mane lisas 78. minutil veel värava ning Al Nassr võitis kohtumise 5:1.

CRISTIANO RONALDO SCORES! ⚽️



After assisting twice Cristiano gets his goal to reach a career milestone of 850 goals!



Al Hazel 1-4 Al-Nassr pic.twitter.com/mtgiKewZzh