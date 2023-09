Romet Pajur sprintis end Belgias viimasel etapil kolmandaks

Ratturid alustasid laupäeval Koksijde linnas individuaalse eraldistardist sõiduga. Päeva parima tulemuse sõitis välja hollandlane Axel van der Tuuk (Metec – Solarwatt p/b Mantel), milleks oli 14 minutit ja 57 sekundit. See teeb keskmiseks kiiruseks ligi 51 km/h. Belglane Victor Vercouillie (EFC-L&R – Van Mossel) ja rootslane Jakob Söderqvist kaotasid talle kuue sekundiga, vahendab EJL.ee.

Eesti ratturitest sai Frank Aron Ragilo (Development Team dsm-firmenich; +0.41) 23., Lauri Tamm (Tartu2024 Cycling Team; +1.07) 41., Pajur (+1.33) 59. ja Aaron Aus (Tartu2024 Cycling Team; +1.42) 64. koha. Tartu2024 Cycling Teami esindavad lätlane Alekss Krasts (+0.28) ning leedukad Jomantas Venckus (+0.47) ja Rokas Adomaitis (+0.47) said vastavalt 11., 27. ja 30. koha.

Õhtuses grupisõidus sai Pajur kolmanda koha. Seejuures oli eestlane viimaseks abimeheks sakslasele Leslie Lührsile (2:43.17), kes pälvis etapivõidu. Nende vahele mahtus veel belglane Senne Hulsmans (Soudal – Quick-Step Devo Team).

"Minule on see kõik väga suureks üllatuseks ja ma olen väga rahul," tõdes Pajur etapi järel. "Peale kõike seda, mis hooaja jooksul juhtunud on ja kui halvasti on alati läinud, siis lahtivedajana lõpuks esikolmikus koht välja sõita teeb tõesti südame soojaks."

Tamm sai 12., Aus 14., Ragilo 15., Adomaitis 22., Venckus 36. ja Krasts 48. koha.

Velotuuri üldarvestuses pälvis võidu Söderqvist, edestades Metec – Solarwatt p/b Mantel tiimis sõitvaid hollandlasi Tibor del Grossot ja Van der Tuuki vastavalt kaheksa ja 14 sekundiga. Krasts (+0.25) sai kokkuvõttes kõrge kuuenda koha, Ragilo (+0.56) oli 22., Venckus (+1.02) 26., Adomaitis (+1.04) 31., Tamm (+1.22) 43., Pajur (+1.46) 51. ja Aus (+1.57) 58.