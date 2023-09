Eesti meistriks motokrossis kuulutati Tanel Leok

MX2 võistlusklassis saavutas esikoha Martin Michelis (KTM Racing Estonia), teisena lõpetas Kaarel Tilk (Sõmerpalu Motoklubi) ning kolmandaks tuli Joosep Pärn (Pärnu Motoclub). Michelis sõnas, et Lange pole küll ta lemmikrada, kuid paistis, et see täna sobis talle. Siiski kuna ta on hooaja jooksul osalenud vaid viimasel kahel etapil ei pretendeerinud ta Eesti meistri tiitlile.

Hooaja kokkuvõttes tuli Eesti meistriks Kaarel Tilk (197 punkti), teiseks jäi Joosep Pärn (181 punkti) ja kolmandaks tuli Mikk Martin Lõhmus (149 punkti).

Päeva kiireima ehk Kärcher MX Open klassi võitis Tanel Leok (Sõmerpalu Motoklubi), teiseks tuli Jörgen-Matthias Talviku (Pärnu Motoclub) ning kolmandana lõpetas Karel Kutsar (Sõmerpalu Motoklubi). Talviku jaoks oli see esimene Eesti Meistrivõistluste etapp sellel aastal ning esmakordselt võistles ta siin 250cc tsikli asemel 450cc mootorrattaga.

Hooaja kokkuvõttes krooniti MX Open klassi Eesti meistriks Tanel Leok 204 punktiga. Tema järel Karel Kutsar (202 punkti) ja Gert Krestinov (176 punkti).

Leok tõdes, et maadles hommikul tehniliste probleemidega, kuid sai need päeva lõpuks lahendatud. "Natuke jooksmist ja stressi oli, aga päeva lõpuks kõik sujus," muigas Leok.