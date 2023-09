Inglismaa vutiklubid tegid taas rekordilise ostusuve

Deloitte'i konsultatsioonifirma analüüsi järgi ületati 14. juunist 1. septembrini lahti olnud akna jooksul eelmise aasta rekord, milleks oli 1,92 miljardit naela (ca 2,24 miljonit eurot). Juba ainuüksi viimasel päeval osteti mängijaid 255 miljoni naela (ca 297 miljoni euro) eest.

Inglismaa kõrgliiga on Euroopas jätkuvalt domineeriv jõud. Kõigi viie suurliiga (lisaks veel Hispaania, Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa) peale olid nende ostmiskulud peaaegu pool ehk 48 protsenti.

"Premier League'i teine rekordiline ostusuvi järjest viitab sellele, et pärast pandeemiat on iga-aastaste tulude kasv taastumas," kommenteeris Deloitte'i spordigrupi juhtivpartner Tim Bridge. "Pea kolm neljandikku (14) kõrgliigaklubidest kulutas sel suvel rohkem kui eelmisel, mis peegeldab konkurentsi tihenemist."

Inglismaa osturallit veab eelmisel hooajal ebaõnnestunud Chelsea. Pärast Todd Boehly ja Clearlake Capitali omanikuks saamist mullu mais on kulutatud enam kui üks miljon naela. Sel aastal on tehtud juba kaks Inglismaa osturekordit: jaanuaris hangiti argentiinlane Enzo Fernandez 106 ja äsja Ecuadori poolkaitsja Moises Caicedo 115 miljoni naela eest.

Palju kalleid oste on teinud ka Inglismaa jalgpalli valitseja, kellega on tänavu suvel liitunud Matheus Nunes (53 miljonit naela), Jeremy Doku (55), Josko Gvardiol (77) ja Mateo Kovacic (25).

Samuti ei hoia rahakotiraudu koos näiteks Arsenal, kes on ostnud Kai Havertzi (65) ja Declan Rice'i (105) ja noore ründaja Rasmus Höjlundi eest 72 miljonit naela välja käinud Manchester United.

Uus trend on kindlasti Saudi Araabia kõrgliiga rahavõimu kasv. Prae pool üleminekutasudest, mis Premier League'i klubid sel suvel teenisid, saadi just sellest Lähis-ida riigist. Saudi Araabia liiga on hetkel maailma suuruselt neljas kulutaja.