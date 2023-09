Man Unitedis keerulisse olukorda jäänud ründaja karjäär jätkub Hispaanias

21-aastasel Greenwoodil oleks Man Unitedis keeruline jätkata, sest 2022. aasta jaanuaris eemaldati ta vägistamiskahtluse tõttu klubi tegemiste juurest.

Tänavu veebruaris teatas Inglismaa prokuratuur, et süüdistusest loobutakse seoses võtmetunnistajate äralangemise ja uute asjaolude ilmnemise tõttu. Greenwood ise on tunnistanud, et tegi kõnealuse juhtumi juures vigu, aga pole süüdi neis asjus, milles teda süüdistati.

Sellegipoolest on Greenwoodil keeruline Manchester Unitedil jätkata, kuna paljud poolehoidjad ei soovi teda meeskonna särgis näha. Seetõttu otsustati 2020. aastal ka Inglismaa täiskasvanute koondises debüteerinud pallur laenule saata.

"Üleminek võimaldab Greenwoodil oma karjäär Manchester Unitedist eemal uuesti üles ehitati," teatas Inglismaa klubi. "Klubi jätkab sel üleminekuperioodil Masoni ja tema perekonna toetamist."

Noorelt tippu tõusnud Greenwood lõi juba hooajal 2019/2010 Inglismaa kõrgliigas kümme väravat ning jõudis enne võistkonna juurest eemaldamist pidada Man Unitedi särgis 129 kohtumist ja lüüa 35 väravat.

Üleminekuteakna viimasel päeval teatas Man United ka paari jalgpalluri hankimisest. Nii liituvad meeskonnaga Maroko poolkaitsja Sofyan Ambrabat ja hispaanlasest vasakkaitsja Sergio Reguilon. Mõlemad tulevad laenulepingu alusel vastavalt Fiorentinast ja Tottenham Hotspurist.