Naiste Tour de l'Aveniril võitis Van Anrooij, Tasane sai 73. koha

Viimasel etapil, mille jooksul kogunes ligi 3000 tõusumeetrit, võidutses Van Anrooij ajaga 3:10.53. Ta edestas inglannat Anna Shackleyd kahe minuti ja 20 sekundiga ning šveitslannat Petra Stiasnyd kolme minuti ja 31 sekundiga, vahendab ejl.ee.

Velotuuri liidrisärki kandnud sakslanna Antonia Niedermaier lõpetas kuuendal kohal, jäädes hollandlannale alla kuue minuti ja 34 sekundiga. Ainsa eestlannana velotuuril kaasa teinud Tasane kaotas võitjale 38 minuti ja kaheksa sekundiga ning finišeeris 77. positsioonil.

Üldarvestuses kerkis Van Anrooij etapivõiduga esimesele kohale. Shackley jäi talle viie etapiga alla kahe minuti ja 15 sekundiga ning itaallanna Gaia Realini kolme minuti ja 50 sekundiga. Neljal päeval võistlust juhtinud Niedermaier sai lõpuks neljanda koha (+6.15). Tasane lõpetas velotuuri 73. kohal (+1:05.51).

Tour de l'Avenir tähendab tõlkes "tuleviku velotuur", mida on kuni 23-aastastele meestele korraldatud alates 1961. aastast ja kuni 23-aastastele naistele alates 2023. aastast. Võistlust peetakse mini Tour de France'iks, kuna sõidetakse suvise suurtuuriga sarnastel radadel. Meeste Tour de l'Aveniri on võitnud teiste seas Greg LeMond, Miguel Indurain, Egan Bernal ja Tadej Pogacar, kes on kõik hiljem triumfeerinud ka Tour de France'il. Meeste Tour de l'Aveniril on võidutsenud ühel etapil teiste seas ka Rein Taaramäe ja Janek Tombak.