Rõbakina langes konkurentsist, Gauff ja Wozniacki edasi

Mullune Wimbledoni võitja jäi veidi alla kolme tunni kestnud matšis 3:6, 7:6 (6), 4:6 alla 30. asetatud rumeenlanna Sorana Cirsteale. See on esimene kord, kui 33-aastane Cirstea on USA lahtistel kaheksandikfinaali jõudnud. Järgmisena läheb ta vastamisi Tokyo olümpiavõitja Belinda Benciciga. 15. paigutusega šveitslanna sai 7:6 (1), 2:6, 6:3 jagu hiinlanna Zhu Linist (WTA 44.).

Kahe lapse sünni järel kolme ja poole aasta pikkuse pausi järel taas slämmiturniiril mängiv 33-aastane taanlanna Caroline Wozniacki (WTA 623.) jätkab enda edukat tagasitulekut. Kolmandas ringis alistas ta 4:6, 6:3, 6:1 ameeriklanna Jennifer Brady (WTA 433.), kes on vigastuse tõttu pikalt võistlusväljakutelt eemal olnud.

Kaheksandikfinaalis läheb Wozniacki vastamisi maailma kuuenda reketi, ameeriklanna Coco Gauffiga, kes sai 3:6, 6:3, 6:0 jagu 32. asetatud belglanna Elise Mertensist.

Ameeriklanna Taylor Townsendi (WTA 132.) alistanud kümnenda asetusega tšehhitar Karolina Muchova kohtub kaheksandikfinaalis hiinlanna Wang Xinyuga (WTA 53.), kes oli 4:6, 6:3, 6:2 parem Anna Karolina Schmiedlovast (WTA 64.).

Lisaks lähevad tabeli ülemises pooles kaheksandikfinaalis vastamisi maailma esireket ja tiitlikaitsja Iga Swiatek ning 20. paigutatud lätlanna Jelena Ostapenko.