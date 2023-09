Djokovic pääses suure ehmatusega, ameeriklased heas hoos

Djokovic kaotas kaasmaalasele Laslo Djerele kaks esimest setti 4:6, aga võitis siis kaks järgmist 6:1. Otsustavas setis pääses Djokovic murdega 3:0 juhtima ja sellest ühest murdest piisas, et sett 6:3 võita. Seejuures päästis Djokovic seisul 5:3 ka murdepalli. Kohtumine kestis kolm tundi ja 45 minutit ja lõppes New Yorgi aja järgi kell pool kaks hommikul.

See oli Djokovici karjääri jooksul seitsmes kord, kui ta on 0:2 kaotusseisust välja tulnud ja matši võitnud.

"See oli üks raskemaid mänge, mida olen siin viimastel aastatel mänginud. Suur tunnustus Laslole, ta mängis parimat tennist, mida olen tema esituses näinud," rääkis Djokovic väljakuintervjuus. "Tegin endale ergutuskõne, naersin enda üle, sest olin enda peale nii vihane, et olin sellises seisus. Mul oli vaja end jälle käima saada ja täna see õnnestus, olen selle üle väga tänulik."

"Isegi kui ta oli väsinud, ei paistnud see välja. Ta mängis viiendas setis paremini kui kolmandas ja neljandas setis," kiitis Djokovic kaasmaalast. "Mul oli väga raske lahendusi leida. Alguses polnud mul erilist võimalust, aga õnneks õnnestus mul kolmandas setis ennast käima saada, rahvas aitas ka kaasa. Hakkasin agressiivsemalt mängima ja rohkem tema mängu lugema. Aga see oli närvidemäng kuni viimase löögini."

Järgmisena läheb Djokovic vastamis horvaadi Borna Gojoga (ATP 105.), kes alistas 6:4, 6:3, 6:2 tšehhi Jiri Vesely (ATP 437.).

Võidukad olid ka kõik väljakul käinud ameeriklased. Üheksandana asetatud Taylor Fritz lõpetas 18. sünnipäeva tähistanud Jakub Menšiku (ATP 206.) turniiri, alistades esimest korda täiskasvanute slämmiturniiril mänginud tšehhi kindlalt 6:1, 6:2, 6:0. Kaheksandikfinaalis läheb Fritz vastamisi šveitslase Dominic Strickeriga (ATP 128.), kes sai 2:6, 7:5, 7:6 (4), 3:6, 6:2 jagu prantslasest Benjamin Bonzist (ATP 108.). Eelmises ringis maailma seitsmendast reketist Stefanos Tsitsipasest jagu saanud Strickerile on see esimene kord jõuda slämmiturniiril 16 parema sekka.

Kümnenda paigutusega Frances Tiafoe oli 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (3) parem 22. asetatud prantslasest Adrian Mannarinost (ATP 35.) ja läheb järgmisena vastamisi vabapääsmega turniirile koha saanud austraallase Rinky Hijikataga (ATP ATP 110.), kes alistas 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 hiinlase Zhang Zhizheni (ATP 67.).

14. asetatud Tommy Paul sai 6:1, 6:0, 3:6, 6:3 jagu 21. paigutusega Hispaania mängijast Alejandro Davidovich Fokinast ja jõudis esimest korda kodusel slämmiturniiril kaheksandikfinaali, kus kohtub kaasmaalase Ben Sheltoniga (ATP 47.), kes alistas 6:4, 3:6, 6:2, 6:0 venelase Aslan Karatsevi (ATP 77.). Shelton servis mängu jooksul 26 ässa, neist ühe kiiruseks mõõdeti 237 km/h, mis on tänavuse turniiri rekord.