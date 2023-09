Mets naasis platsile, St. Pauli jätkab viigilainel

St. Pauli algrivistusse kuulus taas ka eestlane, kes pidi kaks eelmist kohtumist mängukeelu tõttu vahele jätma. Sedapuhku mängis ta kõik 90 minutit ja kaartidest pääses.

Pärast 0:0 lõppenud avapoolaega viis Elias Saad külalised 59. minutil juhtima, aga Braunschweig viigistas 80. minutil islandlase Thorir Johann Helgasoni tabamusest.

St. Pauli jätkab hooaega ühe võidu ja nelja viigiga. Seejuures viigid on teenitud nüüd järjest, aga kolmes eelmises mängus ei jõudnud kumbki meeskond väravani.

Järgmise mängu peab Metsa klubi pärast koondisepausi ehk 17. septembril kodus Kieli Holsteiniga.

"Loomulikult pole seitse punkti piisav. Planeerisime palju enamat, palju rohkem olnuks võimalik," kommenteeris St. Pauli mängija Marcel Hartel. "Järgmise kahe nädala jooksul peame pead tühjaks saama ja hästi ette valmistama."

Klubi poolehoidjad korraldasid reedeses mängus ka protestiaktsiooni, puududes esimesed viis minutit külalisfännidele mõeldud tribüünilt. Sel viisil avaldati vastuseisu kerkivatele piletihindadele.

ℹ️ Our fans will boycott the away section for the first five minutes in protest against rising ticket prices and markups for "top matches". #ebsfcsp #fcsp pic.twitter.com/aLYpoU7KBX