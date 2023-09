Swiatek korraldas parimale sõbrannale lühikese tööpäeva

Vastasest kõigest 49 minutiga jagu saanud Swiatek tegi esimeses setis vaid ühe lihtvea ja kaotas kogu matši peale kõigest 15 punkti. "See on justkui oma õe vastu mängimine, sest oleme üksteist nii kaua tundnud," lausus Swiatek.

"Mulle ei meeldinud idee, et võidan oma parimat sõpra, kuid teadsin, et pean olema väga tähelepanelik ja mitte selle peale mõtlema," ütles poolatar. "Mul pole palju sõpru, aga tema on parim sõber, nii et see on kindlasti asja keeruline pool.

Swiatek on võitnud nüüd kalendriaasta jooksul 20 setti skooriga 6:0 - saavutus, milleni ükski teine naine pole viimase üheksa hooaja kestel küündinud.

16 hulgas ootab Swiatekit lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 21.), kes oli parem ameeriklannast Bernarda Perast (WTA 73.) 4:6, 6:3, 6:3.

Edasi neljandasse ringi jõudis ka tänavune Prantsusmaa lahtiste finalist Karolina Muchova (WTA 10.), kes alistas ameeriklanna Taylor Townsendi (WTA 132.) 7:6 (7:0), 6:3.