Tattar jätkab MM-il liidrina, aga konkurent vähendas vahet

Tattar alustas kolme birdie'ga esimesel neljal rajal, aga seejärel tegi ta üksnes par'e kuni 14. rajal juhtus vahele ka üks bogey ehk üks üle par'i.

See tõi eestlannale päeva summaks par'i miinus kaks, millega jäi Gannonile alla nelja viskega. Ameeriklanna tegi päeva peale koguni seitse birdie't.

