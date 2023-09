Vuelta etapi võitis 35-aastane üllatusmees

Etapi lõpp möödus kitsastel ja keerutavatel Olive tänavatel, kus 200 meetrit enne lõppu ründas 35-aastane Soupe ja suutis kõik konkurendid seljataga hoida. Sprindiarvestuse liider Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) pidi leppima näiteks viienda kohaga.

Soupe esikoht oli seda üllatavam, et senise profikarjääri jooksul oli ta teeninud vaid kaks võitu ja mõlemad Gabonis toimunud madalama kategooria velotuuril. "Suurtuuri sprindi võitmine on alati eriline ja samuti üllatus," kommenteeris päevakangelane.

"Olen alati tahtnud tunda suurtuuril võidurõõmu. See on minu jaoks uskumatu ja kirjeldamatu moment," jätkas ta. "Ma märkasin, et saan viimase kurvi järel spurtida ja mind üllatas, et keegi ei tulnud mööda."

"See on minu ja minu meeskonna jaoks ilus, sest algselt ei pidanuks Vuelta mul kavas olema, aga Alexis Vuillermoz kukkus Tour d l'Ainil ja võistkond otsustas mind Vueltale kaasata. Ma ei uskunud, et etapivõit on võimalik, sest sprindid on tõesti kiired. Tänane etapp oli lõpus väga närviline, lõpus oli ohtralt ringteid ja tuult."

Üldarvestuses suuri muudatusi ei olnud. Punane liidrisärk püsib prantslase Lenny Martinezi (Groupama - FDJ) seljas, kes edestab ameeriklast Sepp Kussi (Jumbo-Visma) kaheksa sekundiga. Velotuuri eel favoriitide hulka arvatud Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ja Primož Roglic (Jumbo-Visma) jäävad temast ligemale kolme minuti kaugusele.

Rein Taaramäe (Intermarche - Circus - Wanty) kaotas reedel võitjale umbes kahe ja poole minutiga ning sai 124. koha. Kokkuvõttes jätkab eestlane 111. positsioonil (+48.16).

Laupäeval ootab taas mägironijate päev, kes peavad tulema toime ühe esimese, kolme teise ja ühe kolmanda kategooria tõusuga. Seejuures pärast esimese kategooria tõusu on viimased kilomeetrid allamäge.