Leedu jõudis veerandfinaali, Läti peab selleks alistama Brasiilia

Suurema osa esimesest poolajast juhtis Kreeka, aga kolmandal perioodil pööras Leedu mängu käiku ja asus viimase veerandi eel kuue silmaga juhtima 64:58.

Neljandal veerandil domineerisid leedulased täielikult, võites selle 28:9 ja tagades endale koha kaheksa seas. Kreeka edasipääsulootused aga katkesid.

Rokas Jokubaitis viskas Leedu kasuks 19 punkti ja jagas kuus resultatiivset söötu. Ignas Brazdeikise arvele kirjutati 18 ja Eimantas Bendziuse nimele 15 silma. Samuti sai 15 punkti Jonas Valanciunas, kes haaras ka üheksa lauapalli.

Kreeka ründejõud jäi peamiselt kahe mehe kanda: Thomas Walkup panustas 21 punkti, kaheksa lauapalli ja seitsme resultatiivse sööduga, 17 silmaga aitas omasid Giannoulis Larentzakis.

Leedu võit tähendab, et nii neil kui ka Ameerika Ühendriikidel on neli võitu, Montenegro ja Kreeka jätkavad kahega. Pühapäeval otsustavad vahegrupi võitja USA ja Leedu omavahel.

Koha veerandfinaalis tagas ka K-vahegrupis Sloveenia, kes oli parem Austraaliast 91:80 (28:18, 21:22, 17:22, 25:18). Luka Doncici arvele jäi 20 punkti, seitse lauapalli ja kuus tulemuslikku söötu, aga Austraalia resultatiivseim Josh Giddey panustas 25 silma ja kaheksa lauapalliga.

Nii Saksamaal kui ka Sloveenial on selles vahegrupis neli võitu ehk edasipääs kaheksa hulka tagatud. Kahe võidu peal olevad Austraalia ja Gruusia nii kaugele kindlasti ei jõua.

L-vahegrupis võinuks nelja võidu peale jõuda Kanada koondis, kes aga jäi ootamatult alla Brasiiliale 65:69 (13:16, 24:11, 15:18, 13:24). Abi ei olnud ka Shai Gilgeous-Alexanderi 23 punktist, Brasiilia parim Bruno Caboclo panustas 19 punkti ja 13 lauapalliga.

See tulemus tähendab, et viimase vooru eel on nii Kanadal, Hispaanial, Brasiilial kui ka Lätil kolm võitu ja üks kaotus. Viimases voorus kohtuvad Brasiilia - Läti ja Hispaania - Kanada ning nende kohtumiste võitjad jätkavad veerandfinaalis.

Täpselt sama lahtiseks läks seis I-grupis, kus Puerto Rico oli parem Dominikaani Vabariigist 102:97 (17:12, 28:33, 24:29, 33:23). Grupi viimases voorus kohtuvad edasipääsu nimel Itaalia - Puerto Rico ja Dominikaani Vabariik - Serbia.