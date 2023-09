Eesti jalgrattur Tuisk sõlmis lepingu Norra profinaiskonnaga

Kahel varasemal aastal Hispaania profinaiskonnas Eneicat – RBH Global ja tänavu Belgia amatöörnaiskonnas Keukens Redandt Cycling Team sõitnud Tuisk jätkab karjääri 2008. aastal loodud Norra tiimis, kus on varasemalt sõitnud näiteks olümpiamängudel kaks hõbemedalit pälvinud rootslanna Emma Johansson, OM-il kahel korral pronksi teeninud valitsev Itaalia meister Elisa Longo Borghini, endine maailmameister, itaallanna Tatiana Guderzo ning maailma paremate sprinterite sekka kuulunud austraallanna Chloe Hosking ja hollandlanna Kristen Wild.

2020.-2022. aastal grupisõidus Eesti meistriks kroonitud Tuisu tänavuse aasta parimaks tulemuseks on kuues koht esimese kategooria võistluselt Districtenpijl – Eukeren-Deurne. Kuuendana lõpetas ta veel Baloise Ladies Touri teisel etapil. Eesti meistrivõistlustel pälvis ta tänavu temposõidus neljanda ja grupisõidus seitsmenda koha.

"Valik langes just selle võistkonna kasuks, sest see on pika ja eduka ajalooga võistkond, kes pakub kõrgetasemelist võistluskalendrit Euroopas ja ka väljaspool. Samuti on neil hea tugistruktuur ning nad hindavad minuga samu väärtusi," ütles Tuisk.

"Coop Hitec-Products on olnud koduvõistkonnaks ka ühele minu lemmikratturile, Elisa Longo Borginile, kes just sealt tiimist tuule tiibadesse sai. Käesoleval aastal esindab võistkonna värve 2016. aasta Londoni XCO olümpiavõitja Jenny Rissveds. Ootan juba põnevusega uue hooaja ettevalmistuse algust ja veebruaris algavat võistlushooaega."

2024. aastaks on Team Coop – Hitec Productsiga lepingud sõlminud veel prantslanna India Grangier, rootslanna Stina Kagevi ning norralannad Sigrid Ytterhus Haugset, Magdalene Lind, Mari Hole Mohr ja Camilla Ranes Bye. Tänavu on tiim pälvinud ühe võidu, kui Jenny Rissveds võitis Rootsi meistrivõistlused temposõidus. Parim tulemus pärineb aga aasta algusest, kui Josie Nelson sai Austraalias peetud World Touri sarja võistlusel Cadel Evans Great Ocean neljanda koha.