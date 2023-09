Realini võttis Tour de l'Aveniri neljandal etapil soolovõidu, Tasane 72.

Realini edestas mägisel etapil 41 sekundiga hollandlannat Shirin van Anrooijd ja 45 sekundiga inglannat Anna Shackleyd. Päev varem nõrkust tundnud Elina Tasane jäi neljandal etapil võitjale alla 20 minuti ja kuue sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Kui me radu üle vaatasime, saime aru, et kaks viimast etappi sobivad mulle kõige paremini," ütles Realini võistluse järel. "Hommikusel koosolekul olid esimese poole võtmesõnadeks rahulikkus ja riskide mitte võtmine. Ootasin päeva pikima tõusuni, et seejärel rünnata. Koos naiskonnakaaslaste abiga olime võimelised tõmbama grupi esmalt väiksemaks ja seejärel pääsesin üksi minema. Kaotasin küll natuke aega viimasel siledal osal, kuid vahe oli võiduks piisav."

Üldarvestuses jätkab liidrina sakslanna Antonia Niedermaier. Shackley kaotab talle 14 ja Van Anrooij 19 sekundiga. Realini kerkis etapivõiduga neljandale kohale, jäädes Niedermaierile alla 33 sekundiga. Tasane on kokkuvõttes 75. positsioonil (+28.02).

Velotuuri viimasel etapil on kavas 98,3 kilomeetrit. Mägisele trassile jääb kaks esimese ja üks teise kategooria tõus.