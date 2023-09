U-16 koondis jäi korduskohtumises Saksimaale alla

Võrreldes meeskondade teisipäevase omavahelise kohtumisega tegid mõlemad algkoosseisudes rohkelt vangerdusi: Eesti vahetas välja kogu koosseisu, Saksimaa eest alustas algkoosseisus kuus uut mängijat, vahendab jalgpall.ee.

Mängu domineeris valdavalt kodumeeskond Saksimaa, lüües kummalgi poolajal ühe värava: 30. minutil oli täpne Quentin Enold ning 55. minutil sai jala valgeks Matthes Kutscher.

"Vastane valdas palli ja mängis enesekindlalt, samas olid minu silmis mõlemad väravad välditavad. Kuigi mõned asjad käisid meil täna üle jõu ja 0:2 kaotus on tõsiasi, oli näha, et poisid mängisid südamega, jätsid endast kõik väljakule ja selles osas mul neile ette heita midagi ei ole," rääkis koondise peatreener Andres Oper, kelle sõnul oli sarnaselt teisipäevase kohtumisega sinisärkidel taas mitmeid suurepäraseid väravamomente.

"Poisid nägid ka ise, et see ei ole see sama tase, mis Eestis ja need mängud näitasid hästi, mille kallal peame tööd tegema. Meid ootavad ees mängud Põhja-Iirimaa ja Soomega ning see kõik oli selleks hea ettevalmistus, sest edasi läheb järjest raskemaks," lisas Oper. "Väga positiivne on, et saime mängijatest hea ülevaate ning näha, kuidas keegi tugeva vastase vastu toime tuli. Kõik said hea hulga mänguminuteid ja võimaluse end näidata."

Noormeeste U-16 koondist ootavad tänavu ees mitmed ühised treeningud ja laagrid. Sel aastal on mängitud kahel korral nii Lõuna-Soome kui Saksimaa eakaaslastega, kavas on ka traditsioonilised maavõistlused Põhja-Iirimaa ja Soomega.