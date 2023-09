USA tennisist peab teenitud auhinnarahast loobuma

21-aastane Crawley sai korraldajatelt kvalifikatsiooni vabapääsme. Avaringis päästis ta kaks matšpalli, otsustavas ringis alistas ta 6:3, 6:3 austraallanna Kimberly Birrelli (WTA 111.). Põhiturniiri avaringis läks Crawley vastamisi endise maailma 11. reketi, kaks aastat tagasi Prantsusmaa lahtistel finaali jõudnud venelanna Anastassia Pavljutšenkovaga (WTA 98.) ja pidi tunnistama kogenud vastase 6:2, 6:4 paremust.

Põhiturniirile jõudmisega teenis Crawley auhinnaraha 81 500 USA dollarit, kuid ta oli sunnitud sellest loobuma.

Nimelt õpib Crawley Põhja-Carolina ülikoolis ja on kolledžiliiga NCAA kõrgeima divisjoni esinumber, eelmisel hooajal valiti ta liiga parimaks mängijaks ja ta aitas enda koduülikoolil esimest korda USA meistritiitli võita.

NCAA reeglite järgi tohivad aga kolledžiliigas mängida üksnes amatöörid ja aasta jooksul ei tohi nad teenida rohkem kui 10 000 dollarit auhinnaraha, lisatingimus on, et auhinnaraha peab tulema turniiri sponsorilt.

"Ma ei võtaks kunagi seda raha vastu ega riskiks enda kõlblikkusega [NCAA-s mängida], aga andsin endast sel nädalal kõik ja tundub uskumatu, et on korvpallureid ja pesapallimängijaid, kes teenivad NIL-i tehingutega miljoneid, aga mina ei tohi vastu võtta raha, mille välja teenisin," imestas ta intervjuus väljaandele The News&Observer.

NIL (ehk inglise keeles Name, Image and Likeness) on lisareegel, mille NCAA võttis vastu 2021. aastal ja see tähendab, et ülikoolisportlastel on võimalik teenida raha enda maine pealt.