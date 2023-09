Eesti kurlingunaiskond avab hooaja Norras

Eesti esindusvõistkonna kapten Marie Kaldvee sõnas, et alanud kurlinguhooajal ootavad naiskonda ees Euroopa meistrivõistlused, kus mängitakse tugevaimas A-alagrupis ning see eeldab parimat vormi ja tugevat ettevalmistust. "Oleme praeguseks saanud treenida kolm nädalat oma koduväljakul Tondiraba jäähallis ning tunne on hea. Enne Euroopa meistrivõistlusi selle aasta oktoobris on meie kalendris kirjas viis rahvusvahelist turniiri. Kindlasti tuleb põnev ja pingeline hooaeg, sest jagamisele tulevad ka esimesed 2026. aasta taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunktid," sõnas Kaldvee.

Eesti esindusnaiskonda kuuluvad kapten Marie Kaldvee, Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja Erika Tuvike.

Norras toimuval turniiril on Eesti esimeseks vastaseks tugev Rootsi esinduskoondis Anna Hasselborgi juhtimisel. Rootsi naiskond on oma riiki esindanud nii Euroopa kui maailmameistrivõistlustel ning kahtedel olümpiamängudel, kus võideti kuld ja pronksmedalid. Alagrupi mängudes kohtuvad eestlannad ka kahe Šveitsi võistkonna ning Šotimaa esindusega. Kokku on naiste arvestuses võistlemas 15 võistkonda.