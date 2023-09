Noormeeste U-17 koondis jäi Rootsile napilt alla

Mäng algas sinisärkide jaoks keeruliselt, sest kaotusseisu jäädi juba avaminutil: äärepoolkaitsjana tegutsenud Neo Jönsson purjetas mööda mitmest eestlasest ning mängis värava ees madala söödu Dennis Asprilla Poncele, kes saatis palli kindlalt lati alla, vahendab jalgpall.ee.

Mängu algus jätkus sündmusterohkelt ning juba seitsmendal minutil oli Eestil võimalus viigistada, kui Patrik Kristali ja Maxim Vikmani hea kokkumängu järel pääses viimane terava nurga alt löögile, ent pall läks napilt raamidest mööda. Kaks minutit hiljem vaatas aga tabloolt vastu Rootsi 2:0 eduseis: õnnetu söödueksimuse järel pääses löögile Fred Bozicevic ning kuigi Eesti puurilukk Miron Vetkal tõrjus esimese katse, saatis lahtise palli võrku avavärava autor Poncele. Mida aeg edasi, seda enam said ka eestlased oma mängu käima ning Rootsil rohkem liialt häid momente ei tekkinud.

Teisele poolajale tuli Eesti vastu uue hingamisega ning 57. minutil jõuti ka kauaoodatud väravani: hea surve tulemusena võideti vastase karistusala lähistel pall ning edukalt pääses löögile Mait Eenmaa. Teist poolaega valitsenud Eestil oli veel kaks suurepärast võimalust, kus mängis võtmerolli just Eenmaa: 63. minutil suutis Rootsi puurilukk üks-ühele olukorra tõrjuda ning 88. minutil oli Eenmaa kasti murdmas, ent ründaja võeti vea hinnaga maha. Eesti teine värav oli õhus mängu viimaste sekunditeni välja, ent kohtuniku lõpuvile tähistas Rootsile 2:1 võitu.

Eesti U-17 koondise peatreener Marko Pärnpuu sõnul võib esimesed 20 minutit kõrvale jättes mängupildiga rahule jääda. "Nagu protokoll näitab, oli algus keeruline. Rahvusvahelise tasemega mängu sisse saamiseks läkski meil umbes 20 minutit ja selleks ajaks olime juba kaheväravalises kaotusseisus. Pärast seda mängupilt muutus: olime rohkem palliga ja tekitasime rohkem momente, millest õnnestus kahjuks ära lüüa vaid üks. Esimesest kümnest minutist on vaja õppida, sest sellisel tasemel vastase nagu Rootsi vastu ei saa sellised asju lubada, aga sellega, mida pärast 20. minutit nägin, olen väga rahul," rääkis Pärnpuu.

Pärnpuu sõnul oli edukale teisele poolajale eelnenud vaheajal riietusruumis hea energia. "Julgustasime poisse ja andsime mõned taktikalised näpunäited, kuidas duellides edukam olla. Saime aru, et Rootsiga on võimalik mängida ja küll me samamoodi jätkates värava ka kätte saame. Seda, kuidas poisid võitlesid, oli väga hea vaadata. Arutasime ka pärast mängu treeneritega, et peale tulemuse on siin väga palju positiivset, mida kaasa võtta," sõnas Pärnpuu.

Eesti ja Rootsi kohtuvad taas juba sel pühapäeval, 3. septembril kell 14. "Tempo ja pingutus olid tänases mängus väga kõrged. Praegu pühapäevale liiga palju ei mõtle, homme vaatame poiste seisukorra ja tänase mängu üle ning hakkame järgmiseks kohtumiseks plaane tegema. Kindlasti ei oota ees kergem mäng, usun, et saab olema sama raske kui täna," ütles Pärnpuu lõpetuseks.