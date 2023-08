UEFA: eurosarjades absurdselt palju lisaminuteid ei tule

Kohtunikud mitmes võistlussarjas üle Euroopa ja viimasel kahel MM-il on hakanud mängudele lisaminuteid kehtestama märksa liberaalsemalt kui kunagi varem.

UEFA ametnik Zvonimir Boban märkis, et liigselt palju lisaminuteid mõjub mängijate tervisele halvasti. "See on täiesti absurdne, sest mängudele lisatakse 12, 13, 14 minutit," sõnas endine Horvaatia koondislane. "Räägin kogemusest, et kui oled juba mänginud 60 või 65 minutit, siis väsid ära ja ootad mängu viimaseid 30 minutit. Ja siis tuleb keegi ja lisab veel 15 minutit juurde."

"Kui tihti oleme rääkinud kriitiliselt hooajakalendrist ja sellest, kui tihe see on. Me ei kuula mängijaid ja treenereid. Seda on liiga palju ja me ei tee seda. Meie juhised on erinevad," lisas Boban.

UEFA kohtunike juht Roberto Rosetti nõustus horvaadiga ning lisas, et organisatsioon on töötanud viis aastat selle kallal, kuidas palli pikemalt mängus hoida.

"On tähtsamaid asju kui lisaminutite täpsus," ütles Rosetti. "Miks inimestele Meistrite liiga meeldib? Sest see on intensiivne, fantastiline ja mängijad ei peatu hetkekski. Me ütleme oma kohtunikele, et nad lisaminutite asemel palli kiiremini mängu panemisele keskenduks."